Gravide Anne Rimmen «leder» nytt TV-program: – Akkurat nå føles det nok med to barn

NYDALEN (VG) Den kjente programlederen spiller inn hyllestprogrammet «Min kveld» med barn i magen. – Det føles veldig fint, sier hun til VG.

I forrige uke røpet det profilerte paret Anne Rimmen (38) og Ailo Gaup (40) at de venter sitt andre barn sammen. På samme tid er Rimmen i full gang med innspillingen av sitt nye program «Min kveld», som har premiere på TVNorge en gang i november.

– Det føles veldig fint om dagen. Jeg kan ikke klage, sier 38-åringen til VG, som møter henne rett før innspillingen av det aller siste programmet tar til i Nydalen i Oslo tirsdag kveld.

Så langt har graviditet nummer to bydd på få problemer. Selv om hun på samme tid har måttet lage TV.

– Akkurat det er jo som i de fleste andre jobber. Man er nødt til å gjøre noen prioriteringer, og sjonglere mellom jobb og privatliv som andre i samme situasjon. Men så er jeg heldig som har en arbeidsgiver som er flinke til å legge til rette for det. De tar hensyn når jeg trenger det, forteller hun.

«Min kveld» er en hyllest av Norges fremste innen diverse sjangre – deriblant idretts- og underholdningsprofiler – og gjestene i programmet er personer som kjenner hovedpersonen godt. Twisten er at hovedpersonen, uten at han eller hun vet om det i forkant, selv skal være programleder.

Da VG er til stede, er det komiker og TV-personlighet Linn Skåber (49) som står i sentrum.

FÅR SKRYT: Anne Rimmen er full av lovord om måten partneren Ailo Gaup takler rollen som pappa. Her er paret avbildet i forbindelse med den aller siste «Senkveld»-sendingen til Thomas Numme og Harald Rønneberg i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

– De får spørsmålskort fra meg, og spørsmålene stiller de til gjestene i studio, som kan være familie, venner og kolleger. Vi har lagt inn litt humor, halvkleine formuleringer og selvskryt, og de aller fleste synes det er flaut å sitte og skryte av seg selv, erkjenner Rimmen, som har termin til våren.

– Vet du kjønn?

– Vi har en viss anelse. Men det vil jeg ikke røpe helt ennå. Det er såpass tidlig at man fortsatt kan ta feil av det, sier Rimmen, som antyder at dette kan være siste gang hun går med en liten en i magen.

POSERER: Programlederen hadde på seg en grå ikke veldig tettsittende genser da hun møtte VG tirsdag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Akkurat nå føles det nok med to barn, men det får vi se an litt. Dette er jo litt skummelt, man skal liksom aldri si aldri.

Rimmen og Gaup ble i 2016 foreldre for første gang til sønnen Ebbe (3). Til VG innrømmer programlederen at hun, så langt, har vist seg å være hakket strengere enn sin partner.

– Ailo sliter litt med å være streng noen ganger. Men jeg skal ikke skryte på meg at jeg er kjempestreng jeg heller. Jeg tror vi begge kunne vært strengere og satt litt klarere regler og grenser for mini. Vi har nok fortsatt et lite stykke å gå, sier hun og ler.

Hun er ikke overrasket over at Gaup har taklet rollen som pappa såpass godt.

– Som pappa er han ganske leken, de ler og har mye gøy sammen. Ebbe vet heldigvis ikke at pappa har drevet med motorsykkel, og en gang var det én som spurte ham i barnehagen om pappa kjører motorsykkel. Da bare lo han og svarte «Nei, nei, pappa triller barnevogn, han». Det synes vi egentlig var et fint svar. Men han har mange sykler da, til bare å være tre år gammel, røper den 38 år gamle TV-profilen, som ikke synes det er skummelt å sette i gang et helt nytt konsept for TVNorge.

– Nei, det synes jeg ikke, jeg tenker heller at vi har hatt det utrolig gøy underveis. Det har blitt som vi har ønsket at det skal være. Selvsagt håper vi at TV-seerne også liker det, men det viktigste er at jeg selv vet at vi har laget et morsomt program. Så får vi bare håpe at folk føler det samme, sier hun til VG.

Anne Rimmen ledet i vinter sangkonkurransen «All together now» på samme TV-kanal.

