VINNERE: Juryen sier i sin begrunnelse at Papillon gjør en ekstra innsats for flerkulturelle jenter og unge kvinner i Norge. Foto: Siri Granheim/Plan Norge

Papillon vant Jenteprisen etter nominasjonsbråk

Plans jentepris har høstet kritikk i forkant av utdelingen. Fredag ble prisen delt ut til organisasjonen som samler unge flerkulturelle jenter og kvinner i Bergen.

For mindre enn 10 minutter siden







Oppladingen til Plans jentepris ble noe amper - flere av de rundt 70 nominerte valgte å trekke seg da de ikke ville stå på nominasjonsliste med Kari Jaquesson. Kort tid senere valgte Plan Norge å fjerne Jaquesson fra listen, på bakgrunn av uttalelser som organisasjonen beskriver som grov hets.

Jaquesson anklaget igjen Plan Norge for å komme med grove anklager mot henne.

I ettertid har det kommet kritikk fra flere hold, og Plan Norge sier at de nå vil se på kriteriene for nominasjoner.

les også «Swingers» slaktes av anmelderne – regissøren langer ut mot Dagbladet

Fredag, datoen for FNs internasjonale jentedag, var det klart for utdelingen. Organisasjonen Papillon ble tildelt prisen som skal løfte frem dem som gjør en forskjell for jenters rettigheter og situasjon.

– Papillon gjør en forskjell utover det en kan forvente. Ved å samle unge kvinner i en særdeles sårbar situasjon, og gi dem håp og kraft til å endre sin fremtid, har årets vinner satt seg på kartet som viktige endringsagenter. Vinneren bruker mangfold som et verktøy for å skape stabilitet og robusthet for jentene som oppsøker dem, sier juryleder Navjot Sandhu i en pressemelding.

les også Juliane Snekkestad med i Hollywood-film

Leila Rossow, som har fransk-marokkansk bakgrunn, startet Papillon i 2016. Hun flyttet til Norge etter å funnet kjærligheten i en nordmann, men synes det var utfordrende å skaffe seg et nettverk. Det ble startet på hennes egen organisasjon hvor hun ville tilby en møteplass for unge minoritetskvinner.

– Wow, vi er utrolig glade for å bli kåret som vinner av årets jentepris. For en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Vi håper vi kan nå til enda flere og at deres stemmer blir hørt, skriver Rossow i en melding til VG.

Tidligere har «datadetektiv» Mia Landsem, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Andrea Voll Voldum, som sto frem med sin historie i Hemsedal-saken, vunnet prisen.

VINNERE: Papillon ble hedret med pris under FNs internasjonale jentedag. Leder Leila Rossow foran til venstre, sammen med Rahima Ahmed, Sara Myksvoll, Dora Poni Loro, Arsiema Zerai Medhanie, Nawar Sayyad, Mwamini Ali-Sivertsen, Rianne Vosgel, Anne Beate Eide og Anna Trondsdotter Vesto. Foto: Privat

Publisert: 11.10.19 kl. 21:21







Mer om