VARETEKTSFENGSLET: A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Stockholm siden 5.juli - mistenkt for mishandling. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

A$AP Rocky tiltales for vold i Sverige

Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett forrige fredag ble det avgjort at A$AP Rocky skulle varetektsfengsles ytterligere én uke til. Nå er den amerikanske artisten tiltalt.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har i dag tatt ut tiltale mot de tre mistenkte for vold, fordi jeg mener det som har skjedd utgjør en forbrytelse - til tross for innvendinger om selvforsvar og provokasjon, sier aktor Daniel Suneson i en pressemelding.

Videre forteller han at de har kommet til beslutningen etter å ha gransket filmen som har blitt spredd på sosiale medier.

– Det er verdt å nevne at jeg har hatt større materiale å vurdere etter enn det som tidligere har vært tilgjengelig på internett, sier Suneson.

Etter fengslingsmøtet i Stockholm tingrett forrige fredag ble det avgjort at A$AP Rocky skulle varetektsfengsles ytterligere én uke til.

A$AP Rocky har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5.juli - mistenkt for mishandling. Sammen med artisten er ytterligere to andre personer mistenkt i samme sak. De er også tiltalt.

– Han er tydelig på at dette var selvforsvar, hvor det var de som ble oppsøkt. Derfor syns han det er vanskelig at det er de som ender opp med å bli varetektsfengslet, sa A$AP Rockys advokat, Slobodan Jovicic til VG forrige uke.

Forrige uke var Jovicic positiv til at hans klient kom til å bli frikjent.

– Jeg har en god følelse på at det skal ordne seg, sa advokaten.

Donald Trump-innblanding

Forrige uke ringte den amerikanske presidenten Donald Trump til den svenske statsministeren for å få A$AP Rocky ut av svensk fengsel.

– Jeg hadde nettopp en god samtale med Sveriges statsminister Stefan Löfven som forsikret meg at A$AP Rocky will bli behandlet rettferdig, tvitret Trump.

–Jeg forsikret ham (Löfven, red anm) om at det ikke var noen risiko for at A$AP ville rømme og tilbød meg å personlig stå for hans kausjon eller et alternativ.

Statsminister Löfvens pressesekretær bekreftet overfor svenske Ekot at de to statslederne snakket sammen på telefon.

Før samtalen med Trump gjorde den svenske statsministeren det klart at regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i A$AP Rocky-saken.

– I Sverige er alle like for loven - selv besøkere fra andre land. Den svenske regjeringen hverken kan eller kommer til å forsøke og påvirke påtalemyndighetene eller domstolene, sa Löfven.

Mistenkt for mishandling

A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm - mistenkt for mishandling. Senere ble 30-åringen begjært varetektsfengslet, hvor han nå har sittet inne i to uker.

Siden har artisten måttet avlyse en rekke konserter i Europa.

Fikk du med deg? Avlyser Kadetten etter arrestasjon i Sverige

En video av slagsmålet har fått mye oppmerksomhet både på sosiale medier og i internasjonale medier. I videoen ser man det som angivelig er rapperen kaste en annen mann i bakken.

Deretter begynner tre andre personer å slå og sparke mannen mens han ligger nede.

A$AP Rocky delte selv video av hendelsen på Instagram. Artisten har hele tiden forklart at det var han og gjengen som først ble forfulgt og trakassert av mennene i forkant av slagsmålet, og at han har handlet i selvforsvar.

Videoen viser selve slagsmålet i Stockholm søndag 30.juni:

Publisert: 25.07.19 kl. 08:53 Oppdatert: 25.07.19 kl. 09:12