FÅR TYN: Kim Kardashians Instagram-bilde der hun poserer ved en elefant i Bali har skapt sterke reaksjoner blant følgerne hennes. Foto: SMXRF / Starmax

Kim Kardashian får massiv kritikk for Instagram-bilde

Den verdenskjente TV-stjernen møter sterk motvind i kjølvannet av en reise til Bali i Indonesia.

Realitystjernen Kim Kardashian (38) er i hardt vær etter å ha delt et bilde på sin Instagram-profil, der hun poserer med en elefant - som har en mann på ryggen.

«Savner Bali. Og det fantastiske fristedet for elefanter», skriver hun under bildet, som i skrivende stund har nesten 4,4 millioner «likes».

Umiddelbart kan bildet framstå som idyllisk, men publiseringen har likevel falt hundrevis av av Kardashian-følgere tungt for brystet.

«Ulekkert. Det finnes ikke et fristed som ville tillatt at det ble ridd på elefanter. Gjør litt research», er det en som skriver i kommentarfeltet.

«Folk rir ikke på elefanter på fristeder». Slutt med å spre uvitenhet», skriver en annen.

Flere påpeker også at det på bildet ser ut som det er festet en sal på ryggen til det store dyret.

«Kim, vær så snill, ta en utdannelse i elefanters velferd. Fristed eller ei, elefanter burde aldri blitt ridd på. Det er så trist å se at du støtter slike steder», skriver en tredje, mens en fjerde også hamrer løs mot Instagram-bildet.

«Det er så foruroligende å se at du har satt deg så lite inn i det, at du ikke engang har tatt deg til et fristed der de faktisk passer på elefantene».

Men det stopper ikke der:

«Dette er ikke et fristed. Elefanter blir ikke ridd på slike steder. Og se på mannens høyre hånd: Han stikker tydeligvis noe inn i elefantens hode for å få den til å stå å posere for din uvitenhet. Kniv? Negl? Se på hans intense uttrykk. Det er store, røde flagg som følger med dette bildet, og ved å bruke din kjendisstatus til å poste slikt, bidrar du til å promotere dette misbruket. Vær så snill å stoppe», skriver en annen.

Bildene Kardashian har delt, er fra en tur hun og ektemannen, rapperen Kanye West (41), var på nylig, der de skal ha bodd på Four Seasons Resort Bali i byen Ubud. Den 38 år gamle realitystjernen var også på Bali i fjor, da hun var på ferie med søsknene Kourtney og Khloé og deres barn.

Daily Mail har forsøkt å få en kommentar fra Kim Kardashian, uten å lykkes.

Publisert: 01.05.19 kl. 21:00