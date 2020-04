Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Stjerner ut mot «corona-rasisme»

Flere Hollywood-profiler med asiatisk bakgrunn tar opp kampen mot rasisme og diskriminering i forbindelse med spredningen av coronaviruset.

– Jeg synes ikke vi kan late som det ikke skjer, sier skuespiller Olivia Cheng til nyhetsbyrået AP.

Hun forteller at hun nylig jobbet som frivillig i Vancouver, da hun så en mann kjøre opp til en eldre kinesisk kvinne, rullet ned ruten og ropte: «Dette er din feil», før han kastet søppel på henne.

– Akkurat nå er det lurt å være litt forsiktig, kanskje få venner til å handle for deg om du ikke føler deg trygg, fortsetter Cheng, som blant annet spiller i TV-seriene «The Stand», «Warrior» og «Marco Polo».

Også i Norge har det vært tilfeller av trakassering rettet mot asiater

Ifølge AP opplyser FBI at det har vært en økning i hatkriminalitet og trakassering av amerikanere med asiatisk bakgrunn.

Cheng får støtte fra blant annet skuespillerveteran Tzi Ma, Alain Uy, regissør Jon M. Chu, Celia Au, Will Yun Lee og TV-vert Jeannie Mai.

– Det er veldig trist. Jeg føler det er litt rart når jeg går i nabolaget, sier Jon M. Chu, som regisserte «Crazy Rich Asians».

STÅR SAMMEN: Tzi Ma, Olivia Cheng, Will Yun Lee, Jeannie Mai og Jon M. Chu. Foto: AP

– Da utbruddet i Wuhan skjedde, tenkte vi alle «OK, vi vet hva dette betyr», sier Uy.

TV-vert Mai mener temaet er viktig å snakke om.

– Dette er noe du må snakke med barna dine om, selv om du ikke er kinesisk. Du bør forklare at det er forferdelig at det kommer rasisme som følge av en pandemi.

TV-VERT: Jeannie Mai. Foto: Ajinomoto / Ajinomoto

Cheng frykter nå dette vil sette blant annet filmindustrien i Hollywood flere steg tilbake.

– Vi har snakket om at vi akkurat har hatt så stor fremgang. Nå er jeg bekymret for at dette kan påvirke nå som vi endelig har kommet inn i varmen.

Hun tenker blant annet på at den sørkoreanske filmen «Parasite» ble den store Oscar-vinneren, suksessen til «Crazy Rich Asians» og «The Farewell».

Bruker sosiale medier

Tzi Ma og Celia Au er også med i kampanjen «Wash the Hate», som kjemper mot rasismen som har oppstått som følge av coronaviruset.

– Om vi ikke snakker om det, kommer ingen til å snakke om det, sier Au.

– Det kommer fra toppen. Vår øverste leder gjør ikke jobben sin, så det er på tide at vi står opp for oss selv, fortsetter hun.

Kampanjen bruker sosiale medier til å dele historier og ta opp kampen mot rasisme med emneknagger som «WashTheHate, #RacismIsAVirus og «IAmNotCovid19.

– Vi visste med tanke på historien at denne snøballen kom til å begynne å rulle, sier Cynthia Choi i Chinese for Affirmative Action til AP.

– Med økende stress og frykt visste vi at vi kom til å se økende hat, fortsetter hun.

Organisasjonen hadde tidlig i april fått over 1000 meldinger om alt fra spytting til flasker som var kastet fra biler.

«Det kinesiske viruset»

I mars insisterte USAs president Donald Trump på å bruke «Kina-viruset» som betegnelse på pandemien.

– Viruset kommer fra Kina. Det er ikke rasistisk i det hele tatt, kommenterte Trump da.

Ifølge statsviter og USA-ekspert Asle Toje var retorikken en del av handelskrigen mellom USA og Kina.

Trump sluttet etter hvert å omtale viruset som «Kina-viruset», og i 23. mars forsvarte han amerikanere med asiatisk bakgrunn.

– Det er veldig viktig at vi beskytter asiat-amerikanske samfunnene i USA og i hele verden. De er utrolige mennesker og spredningen av viruset er ikke deres skyld på noen måte, sa Trump på en av sine pressekonferanser.

– Det ser ut som det er noen stygge meldinger mot asiat-amerikanere i landet vårt og jeg liker det ikke i det hele tatt. Dette er utrolige mennesker, de elsker landet vårt og jeg kommer ikke til å la det skje.

