BLE FORELDRE: Truls Svendsen og kjæresten Charlotte ble foreldre for første gang i mai.

Truls Svendsen om pappalivet: – Det vakreste jeg har opplevd

BERGEN (VG) Utfordringene har stått i kø etter at programlederen ble far til lille Eva i mai. Nå blir det mer TV med Eyvind Hellstrøm.

TV 2-programleder Truls Svendsen (46) dukket aldri opp på den røde løperen da TV-bransjen feiret seg selv under «Gullruten» i mai. Grunnen var såre enkel, nemlig at kjæresten Charlotte Smith kunne føde når som helst.

Til stede var imidlertid kompanjongen hans i «Truls à la Hellstrøm», Eyvind Hellstrøm (70).

– Truls er hjemme og passer på kjæresten sin Charlotte og sørger for at hvis hun må kjøres av gårde til fødestua, så er han der. Jeg synes det er et veldig, veldig godt valg, sa den profilerte TV-kokken til VG den gang.

Litt senere, 16. mai, kom nyheten om at lille Eva hadde kommet til verden.

Og nå, noen få måneder senere, er Svendsen igjen tilbake på den røde løperen da TV 2 presenterte sin høstmeny i Grieghallen i Bergen.

– Det er en hverdag med logistikk, men jeg elsker det. Det er helt fantastisk. Det er det vakreste jeg har opplevd, sier Svendsen om opplevelsen av å ha blitt pappa.

TV 2s høstmeny:

(Listen oppdateres)

5. august på TV 2 Livsstil og Sumo: «Bloggerne»:

Sesong 11.

19. august på TV 2 og Sumo: «God morgen Norge»

25. august på TV 2 Sumo: «Dansebobla»:

«Bakenforprogram» for «Skal vi danse».

25. august på TV 2 og Sumo: «Gutta på tur»:

Konseptet er tilbake. Arne Hjeltnes, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi tar med seg gjester på tur i både inn- og utland.

30. august på TV 2 og Sumo: «Norske talenter»:

Sesong 10. Med Solveig Kloppen som programleder.

31. august på TV 2 og Sumo: «Skal vi danse»:

Sesong 15.

31. august på TV 2 og Sumo: «God kveld Norge»:

Dorthe Skappel er tilbake.

2. september på TV 2 og Sumo: «Jakten på kjærligheten»:

Ny sesong.

4. september på TV 2 og Sumo: «Sporløs»:

Konseptet er tidligere sendt fra 2010-2014. Nå er det programleder Geir Fredriksen som skal hjelpe nordmenn med å lete etter slektninger, nære og kjære som de har mistet kontakten med, eller på en eller annen måte kommet bort fra opp gjennom årene.

6. september på TV 2 og Sumo: «Senkveld med Helene og Stian»:

Ny sesong. Nå med Senkveld-slaget: Øst mot vest og Mads Hansen med i miksen.

12. september på TV 2 og Sumo: «Landskampen»:

Et norsk lag bestående av Petter Northug, Therese Johaug, Emil Iversen og Tiril Eckhoff kniver med de svenske langrennsstjernene Charlotte Kalla og Calle Halfvarsson og skiskytter-essene Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg i både lagkonkurranser og individuelle dueller.

12. september på TV 2 og Sumo: «TV 2 hjelper deg»

16. september på TV 2 og Sumo: «Åsted Norge»

21. september på TV 2 og Sumo: «Skavlan»

I høst på TV 2 og Sumo: «Truls à la Hellstrøm»:

Denne sesongen må Svendsen konkurrere mot to av Norges beste kokker. Oppkjøringen går blant annet til Færøyene, Peru, London og Oslo.

NYTT PROGRAM: Janne Amble, kjent fra «Insider Fem» og TV 2-journalist Kadafi Zaman skal lede «Norge bak fasaden». Foto: TV 2

I høst på TV 2 og Sumo: «Norge bak fasaden»:

Undersøkende dokumentarserie som utforsker norsk virkelighet på godt og vondt. Janne Amble og Kadafi Zaman fronter gravingen.

I høst på TV 2 og Sumo: «Petter uteligger: Femundløpet»:

Under ledelse av Are i Medvandrernne skal cirka 60 personer med rusbakgrunn sørge for at alt funker som det skal når rundt 120 hundespann kommer inn i løpet av en periode på 12 timer. Petter Nyquist følger gjengen fra de møtes før avreise i Asker til løpet er ferdig fem dager senere.

I høst på TV 2 og Sumo: «Mellom oss»:

Ny dramaserie med blant andre Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen. Humoristisk serie, som setter fokus på det moderne parforholdet og de nære tingene i livet.

I høst på TV 2 Livsstil og Sumo: «Funkyfam»:

Serien følger treningsprofilen, hennes ektemann og fotballspiller Morten, Jørgines mamma Trude, tvillingbrødrene Silas og Emil (21) og lillebror Noah (17).

I høst på TV 2 og Sumo: «Vill i hjertet»:

Eventyrerjenta Tonje Blomseth tar på seg sitt livs vanskeligste prosjekt når hun og kjæresten Per Anders skal bo et helt år langt ute i Canadas villmark.

I høst på TV 2 Zebra og Sumo: «Wunderland»:

En sesong der gutta kjenner på det å bli voksen og hvordan de skal kombinere livsstilen med selve livet.

I høst på TV 2 Sumo: «Glow Up»:

Sminkekonkurranse-reality med Martine Lunde som programleder og makeuparistene Tomas Erdis og Dajana Tomanovic som hoveddommere.

I høst på TV 2 og Sumo: «Farmen»:

Ny sesong.

November på TV 2 Sumo: «Kjærlighet til alle»:

Tidligere «Jakten på kjærligheten»-deltakere som ikke fant kjærligheten på TV 2 får nå en ny sjanse til åfinne kjærlightene. Sammen med utvalgte friere flytter de inn på en en vakker herregård utenfor Oslo, for å bo sammen en uke i september. Programleder Gunhild Dahlberg.

I høst på TV 2 og Sumo: «Vårt lille land: Alle har en historie»:

Dokumentarserie der Tonje Steinsland og en gruppe undersøkende journalister reiser ut i Norge for å finne spektakulære historier fra folks hverdag.

