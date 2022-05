MELDER OVERGANG: Sykkuno i videoen der han kunngjør overgangen.

Twitcher Sykkuno går til YouTube Gaming

Gameren kjent som Sykkuno har kunngjort at han fra tirsdag kun kan sees på YouTube Gaming.

Sykkono skal ha vært på Twitch siden 2011, men begynte ikke med jevnlig direktestrømming av spill før i 2019. Etter hvert fikk han fire millioner følgere på Twitch, og 2,7 millioner abonnenter på YouTube.

Overgangen fra Amazons Twitch til Googles YouTube Gaming ble meldt på hans egne kanaler mandag kveld norsk tid, men ifølge Dexerto hadde fansen luktet lunten før det.

KJENT: Slik man er vant til å se Sykkuno på Twitch.

I likhet med hans gamer-venn Valkyrae, som også dukket opp i kunngjøringsvideoen, er han nå over hos konkurrenten.

Han lover i videoen at det kun er URL-en som vil endre seg i overgangen.

– Jeg kommer til å gjøre det jeg alltid har gjort. Bare et nytt sted, sier han.

Ifølge Dexerto hevder streamer KristoferYee, som av og til har spilt «GTA» med Sykkuno at kollegaen ble tilbudt en «sinnssyk» pengesum for å gå over til YouTube Gaming.

– Avtalen han ble tilbudt fra Twitch versus YouTube var helt jæ... sinnssyk. Det var helt latterlig. Det ga ingen mening for ham å bli på Twitch, sier han i en stream.

I tillegg har Disguised Toast sagt at minst fem personer til som han kjenner kommer til å forlate Twitch til fordel for YouTube i nær fremtid.

KLAR FOR NYTT: Sykkuno i Youtube-videoen der han forteller om overgangen.

Mot slutten av 2021 ble det kjent at Ludwig Ahgren forlot Twitch til fordel for YouTube, og at Twitch hadde lansert en ordning der utvalgte streamere skulle få en mer forutsigbar inntekt med en månedlig utbetaling. Dette for å prøve å motvirke flukten fra plattformen.

Sykkuno ble kjent gjennom å streame spill som «League of Legends», «Minecraft», «Valorant», «Among Us» og «Grand Theft Auto».

Han er ifølge Dexerto kjent for sin rolige og avslappede stil som står i kontrast til mange andre gamere på Twitch.