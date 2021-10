Kjæresten til drepte Einár: − Hjertet mitt blør

Den svenske rapperen Einár (19) ble brutalt skutt og drept på åpen gate i Stockholm. Nå bryter kjæresten Alexandra Torgrip (19) tausheten: – Kommer aldri akseptere at du ikke lever videre med meg.

Av Sindre Camilo Lode

Siden de fatale skuddene falt for en uke siden, har flere detaljer om drapet blitt kjent.

Torsdag meldte svenske medier at det ble løsnet ti skudd fra to forskjellige våpen under drapet på Nils Kurt Erik Einar Grönberg (19), kjent som rapartisten Einár.

Ifølge Aftonbladet ble han truffet med flere skudd, ett i ansiktet og ett i brystet.

Drapet har av vitner blitt beskrevet som en ren henrettelse.

Frem til nå har det vært stille fra den jevnaldrende kjæresten til artisten, Alexandra Torgrip. Men torsdag kveld postet hun et langt innlegg på Instagram der hun skriver om sorgen.

– For en uke siden fikk himmelen hentet hjem sin fineste engel. For en uke siden ble jeg frastjålet min beste venn, mitt livs kjærlighet og den mest gullhjertede personen jeg har kjent i hele mitt liv, skriver hun.

Hun beskriver kjæresten som en person som aldri var redd for å være seg selv og som åpnet dører eller brøt seg gjennom de dørene som var stengt for ham.

I posten har Torgrip lagt ved blant annet flere bilder av de to sammen, en video der artisten er i studio og en video av blomster og lykter som er satt ut for å minnes ham.

– Savnet er ubeskrivelig og jeg kommer aldri til å akseptere at du ikke lever videre med meg, fortsetter kjæresten, og legger til:

– Alle minnene vi skapte, og alt vi hadde igjen å oppleve, men ikke fikk tid til.

MINNES: Folk har lagt ned blomster og lykter ved stedet der Einár ble skutt og drept i Hammarby, sør i Stockholm.

Torgrip skriver også at Einár holdt hodet høyt hevet helt til siste slutt og at han håndterte all motgang «med klasse», noe hun mener ingen kan ta fram ham.

– Du har berørt hele det svenske folket, og du endret stemningen i hvert rom du satte din fot. Du skapte det som i dag er svensk musikk.

I posten skriver hun også at artisten lærte henne å elske seg selv, at alt hun kan, har hun lært av ham og at han behandlet henne som en prinsesse.

– Hjertet mitt blør, og det ødelegger meg at jeg ikke kan gjøre noen ting for å få deg tilbake.

Torgrip avslutter posten slik:

– Vi ses snart. Fly høyt, og the sky isn’t the limit. Skal gjøre deg stolt. Gud tilgi og bevare ham. Din Alexandra.

Foreløpig er ingen pågrepet for drapet. Politiet leter etter mer enn én gjerningsperson, og de har ifølge Aftonbladet sikret seg filmopptak fra overvåkningskameraer i området.

Ifølge Expressen ble to svartkledde menn observert løpende fra åstedet. Avisen skriver også at Einár var sammen med to andre artister da han ble myrdet.

Artisten skal uken i forveien av drapet ha mottatt flere trusler i sosiale medier. Han hadde en fortid i svenske gjengmiljøer, og det skal ha vært skuddpremie på ham som følge av rivalisering mellom gjenger.