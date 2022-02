YE MÅ HA SOLBRILLER PÅ: Artisten tidligere kjent som Kanye West har det heldigvis fortsatt i kjeften.

Ukens låter: Ukens låter: Silk Sonic, Troye Sivan og Kanye West

… samt sterke norske spor som fortjener flere lyttere: Helgelyden er servert – og vurdert.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Silk Sonic – «Love’s Train»

Den sjelfulle superduoen Bruno Mars og Anderson Paak følger opp fjorårets mest delikate utgivelse med mer av det samme. Vel, nesten. «Love’s Train» er en coverversjon av Con Funk Shun-låten fra 1982 – en øm og smektende ode til det du vet. Mars og Paak velger seg en mer organisk tilnærming enn originalen, og resultatet tvinger tankene vel så mye mot blåøyde vestkyst-helter som Michael McDonald og Boz Scaggs som Philadelphia-soul anno ‘77. Det låter uansett inspirert, selvsikkert og omsorgsfullt.

Troye Sivan & Jay Som – «Trouble»

Prisen for ukens mest uventede samarbeid går til australske Troye Sivan og amerikanske Melina «Jay Som» Duterte, som i utgangspunktet opererer på helt forskjellige musikalske banehalvdeler – henholdsvis strømlinjeformet blockbuster-pop og nittitallsnostalgisk indierock. Sivan og Som har slått sine pjalter sammen for å lage musikk til det kommende oppvekstdramaet «Three Months», der førstnevnte spiller hovedrollen. Sistnevnte forsvinner beklageligvis fullstendig i denne påfallende banale og svake ikke-låten.

Ivan Ave – «Mid»

Eivind Øygarden fra Vinje i Telemark har i en årrekke vært en av hiphop-Norges mest elegante, teknisk begavede og egenartede karakterer – og noe av en hemmelighet for det brede lag av befolkningen. Det spørs dessverre om den kommende EPen «Mid Season» vil endre så mye på akkurat det, men tredje smakebit fra prosjektet – elektroballaden «Mid», der sangeren Ivan Ave krever sin plass på scenen – bør uansett sjekkes ut. I det minste om tanken på en løs jamsession med Prince og Todd Rundgren på en vårdag i 1981 appellerer til deg.

Sonic Løland – «Up to You»

Mer obskurt gull fra Oslos undergrunn: Anders Løland vil være kjent for noen – men slettes ikke altfor mange – som frontfigur i powerpop-bandet Posterboys, der Big Star, Teenage Fanclub og Wilco anno «Summerteeth» utgjør en hellig treenighet. Under navnet Sonic Løland tar han et hørbart skritt til venstre: Sofistikerte og vakre «Up to You» ville vært et sterkt spor på Vampire Weekend-avhopperen Rostam Batmanglijs album fra i fjor, «Changephobia», og dytter forventningene til Lølands neste utspill himmelhøyt.

Jessie Murph – «Pray»

En ny uke innebærer nødvendigvis nye runder med knirkete og nasal popmusikk uten så mye som et milligram på hjertet – eller noe hørbart hjerte i det hele tatt, strengt tatt. Det 16 år gamle amerikanske TikTok-fenomenet Jessie Murph får stå som helgens eksempel på tingenes traurige tilstand: Disse to minuttene og 26 sekundene byr ikke på et eneste overraskende øyeblikk – med et mulig unntak av hvor enerverende det går an å synge og like fullt bygge seg opp en betydelig fanbase.

Fivio Foreign, Kanye West & Alicia Keys – «City of Gods»

Denne kom egentlig for en uke siden, men i påvente av det kommende Ye-albumet «Donda 2», som er varslet i neste uke, frister det å låne et ekstra øre til hva det hardt prøvede geniet pusler med når han ikke dummer seg ut på sosiale medier. «City of Gods» er i så måte oppløftende: Kanyes vers er både selvhevdende og -refererende, men levert med en appetitt og en energi som føles mer overbevisende enn på lenge. Refrenget til Alicia Keys – en lutfattig utgave av Jay Z-samarbeidet «Empire State of Mind» – torpederer imidlertid det som kunne vært en strålende låt.