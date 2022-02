MUSIKAL-KLAR: Haddy Njie, her under et intervju med VG for noen år siden.

Ny hovedrolle for Haddy Njie

Haddy Njie (42) skal spille i «Matilda»-musikalen på Folketeateret i Oslo til høsten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ser skikkelig frem til å gjenskape historien om Matilda. Jeg har – som mange andre – blitt kjent med Matilda via romanen til Roald Dahl, noe som gjør det desto mer spennende å kunne fortelle historien ved hjelp av musikk, dans og teater, sier Haddy Njie i en uttalelse via Scenekvelder AS.

Det opplyses at hun trer inn i en av hovedrollene, men ikke hvilken.

Njie forteller at norske Dahls bøker og særlig «Matilda» har vært en storfavoritt hjemme.

– De er veldig spennende å lese sammen og gode å lese høyt. Både datteren min og jeg er glad i skikkelig fandenivoldske og mørke barnebøker, sier Njie, som i disse dager er gravid og venter sitt andre barn med Trond Giske (55).

Hun vil med andre ord være ganske nybakt tobarnsmor når hun entrer scenen for musikalpremiere 9. september – noe som i og for seg ikke er en ny erfaring for 42-åringen. Det var ikke lenge etter første fødsel i 2016 at Njie inntok samme scene i en av hovedrollene i «Les Misérables».

Njie er ellers kjent som NRK-programleder og som barnebokforfatter, skuespiller og soloartist. Sist man så henne på en norsk scene, var imidlertid under «Maskorama» i fjor høst, der hun figurerte som Havfruen.

– Nå er jeg veldig gravid, har høy puls og er andpusten. Det føles som jeg knapt kan reise meg. Jeg har lagt på meg ti kilo og er litt lettet nå faktisk, sa Njie til VG etter å avslørt seg.

– Vi er veldig glade og stolte over å kunne presentere Haddy Njie som skuespiller i den prisbelønnede West End-suksessen «Matilda the musikal», som nå spilles for første gang på en norsk scene, sier Karianne Jæger, executive produsent i Scenekvelder.