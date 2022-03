SKILT MOT SIN VILJE: Kanye West har strittet imot å bli skilt og fortsetter å lage bølger i Kim Kardashians liv.

Programleder ut mot Kanye West: − Fryktinngytende å være vitne til

Mens Kanye West (44) raser i sosiale medier og tar hevn i musikkvideoer, roper «The Daily Show»-vert Trevor Noah et varsku på vegne av Kim Kardashian og trakasserte kvinner.

«The Daily Show»-programleder Trevor Noah er blant dem som reagerer kraftig på det han mener er ren trakassering av Kim Kardashian.

Tirsdag denne uken postet han en nær ti minutter lang video om situasjonen mellom rapperen og realitystjernen etter den stormfulle skilsmissen – en skilsmisse Kanye West høyst offentlig har motsatt seg.

Noah har også omtalt konflikten på Instagram, der han påpeker at Kim Kardashian godt kan like publisitet og samtidig bli trakassert. Samtidig.

Sørafrikanske Noah, som selv kommer fra et voldelig hjem og har opplevd å få beskjed om at stefaren hadde skadeskutt moren, advarer mot å ta for lett på situasjonen mellom de to nyskilte:

– Det hun gjennomgår er fryktinngytende å være vitne til og det retter søkelyset mot det så mange kvinner går gjennom når de beslutter å gå ut av et forhold, sier Noah i videoen.

– Prøver å gjøre det beste for barna

I mellomtiden gjør realitystjernen, forretningskvinnen og jusstudenten Kim Kardashian sitt beste for å bevare fatningen. Det forteller hun i et åpenhjertig intervju med Ellen DeGeneres.

– Jeg tror det bare er den jeg er og jeg hadde alltid et så godt eksempel i min mor og far og deres forhold, uttalte Kim Kardashian i TV-intervjuet – med referanse til Kris Jenner og sin avdøde advokatfar Robert Kardashian.

– Så jeg er alltid håpefull og uansett hva som foregår, er det mine barns far. Jeg vil alltid være beskyttende. Jeg ønsker alltid at mine barn får se bare det beste av det beste.

LYKKELIGERE DAGER: Kim Kardashian med datteren North West på fanget og daværende ektemann Kanye West ved sin side under moteuken i New York i februar 2015.

Etter en turbulent tid der den Kardashian har ønsket skilsmisse fra rapperen, noe Kanye West iherdig har motsatt seg, ga en dommer henne medhold i ønsket om å skilles.

Det nyskilte paret har barna North (8), Saint (6), Chicago (4) og Psalm (2) sammen.

Torsdag morgen, norsk tid, ble Kanye West utestengt fra Instagram i 24 timer. Årsaken til utestengelsen skal være at West har brutt Instagrams lovverk når det gjelder trakassering.

West, som har tatt navnet «Ye», kan hverken poste innlegg, kommentere eller sende direkte meldinger fra sin konto det neste døgnet.

Rasende på Kims nye kjæreste

Kanye West har den siste tiden flere ganger kritisert Kim offentlig og refset henne som mor og oppdrager. Rapperen har også rast mot ekskonas nye kjæreste, «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28).

VEKKER KANYES VREDE: Komiker Pete Davidson (28) er den nye kjæresten til Kim Kardashian (41).

Under besøket i «Ellen DeGeneres Show» forteller en tydelig lykkelig Kim om sin nye flamme, som hun besluttet seg for å bare kaste seg ut i kjærligheten med.

– Jeg gikk for det. Jeg tenkte, vet du hva, jeg er i 40-årene, f**en heller, hvorfor ikke. Find din egen lykke, fortalte hun.

Davidson har på sin side tatt kjærligheten til et nytt nivå ved å brennmerke seg med Kims navn.

– Han ønsket å ha det der som et arr, fortalte Kardashian.

Kidnapper og begraver dukke

I musikkvideoen til låten «Easy», som ble sluppet nylig, kidnapper og begraver Kanye West en leirefigur som ligner på Davidson.

SKIMS-gründeren innrømmer at hun sliter med utfallene til eksmannen:

– Så vanskelig som det kan være iblant, prøver jeg å ignorere det og gjøre det som er best for barna, kommenterte Kardashian i TV-intervjuet.

– Jeg prøver å heve meg over det.

I et coverintervju med amerikanske Vogue tidligere i vinter fortalte Kim Kardashian om nye prioriteringer i livet:

– Lenge gjorde jeg det som gjorde andre glade. De siste to årene har jeg besluttet at jeg skal gjøre meg selv lykkelig, sa Kardashian.

– Jeg har valgt meg selv.

Advarer

I sin kritikk av Kanye West advarer Trevor Noah samfunnet mot å la mentale helseproblemer tåkelegge for hva som foregår.

Han refser West, som har diagnosen bipolar, for å skape en farlig og uholdbar situasjon for sin ekskone.

– Kvinner blir avhørt for hva som skjer med dem, i motsetning til at folk spør hva som blir gjort mot dem. Som samfunn må vi spørre oss selv: Ønsker vi å stå i ro og se en bil krasje hvis vi på forhånd forsto hva som kom til å skje? spør Noah.

ADVARER: Talkshow-programleder Trevor Noah mener «vanlige kvinner» er sjanseløse når ikke engang Kim Kardashian unnslipper trakassering.

Når «en av de mektigste, rikeste kvinnene i verden» ikke kan få eksmannen til å stoppe å sende tekstmeldinger, jage etter henne eller trakassere henne, sier det mye om hvordan mindre privilegerte kvinner har det, mener Trevor Noah:

– Hvis Kim ikke kan komme seg unna dette – Kim Kardashian – hvis hun ikke kan unnslippe, hvordan skal da normale kvinner ha en sjanse til å gjøre det?

