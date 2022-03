Twitch-Ludwig slår tilbake etter pris-kritikk

Kritikken har haglet etter at streamer-prisen ble delt ut i USA tidligere i mars. Nå slår en av vinnerne tilbake.

Av Håvar Bremer

«Streamer Award» ble arrangert av Twitch-streamer QTCinderella. I forkant av utdelingen hadde Twitch-brukere stemt på sine favoritter, og 12. mars ble totalt 27 priser delt ut.

I ettertid har flere kritisert utdelingen, skriver Dexerto. Blant annet har streameren Sykkuno sagt at det var rart at store streamere som ham selv, Corpse Husband, Disguised Toast og Valkyrae ikke ble inkludert i oppsummeringen av «Among Us»-streaming.

– Leter i løse luften

Vinneren av den kanskje gjeveste prisen, årets streamer, gikk til Ludwig Ahgren (26). Nå har han sett seg lei av at folk klager på det han mener er småting rundt utdelingen.

– Prisutdelingen var utrolig. Det var dritkult. Alt fungerte som det skulle, sier han i en Twitch-stream fra tirsdag, før han legger til:

– Det gikk så fint og var så bra at folk leter etter småting å klage på.

Blant annet skal folk, ifølge Ludwig, ha klaget over ruten vinnerne måtte gå for å komme til podiet, og hvordan folk var plassert i salen.

– Folk leter i løse luften for å finne noe å klage på. Det er det samme som folk gjør etter å ha sett en film. Det er helt vilt for meg.

Mener han vant ufortjent

Flere har ment at Ludwig vant årets streamer-prisen ufortjent over xQc. Ludwig har tidligere uttalt at det var et sjokk for ham å vinne.

– Hvis det er en ting jeg angrer på, så er det at det er en liten ting som tar fokuset bort fra hvor kul utdelingen var, fordi folk ble så sjokkert over at jeg vant. Det er kjipt, sier Ludwig i en YouTube-video publisert dagen etter utdelingen.

Han sier at han likevel er fornøyd med seieren.

– Den eneste grunnen til at jeg vant er fordi det var basert på stemmer fra fans. Det syns jeg er kult. Det føles bra at jeg kan vinne, fordi folk som liker meg stemte på meg, sier han, før han takker de som stemte på ham.

– Jeg setter så stor pris på dere.