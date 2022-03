forrige



fullskjerm neste TOPPSJEF I NRK: Vibeke Fürst Haugen. 1 av 3 Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Vibeke Fürst Haugen er NRKs nye kringkastingssjef: − Veldig glad

Statskanalen velger en kandidat fra egne rekker som Thor Gjermund Eriksens etterfølger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter NRK.

Vibeke Fürst Haugen har de siste årene vært NRKs direktør for Marienlystdivisjonen.

Hun var en av kun to kvinnelige søkere til jobben, som hadde en søkerliste på 22 stykker. Den andre var NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg.

– Jeg er veldig glad og synes jeg har fått Norges morsomste medierlederjobb. Gleder meg til å ta fatt, sier Fürst Haugen på pressekonferansen.

På spørsmål om hva hun tenker å være første kvinnelige kringkastningssjef, sier hun:

– Jeg er opptatt av mangfold i bredere forstand.

– Hva blir det viktigste å ta fatt i?

– Det å ha like høye ambisjoner som vi har hatt til nå, sier hun og opplyser om at hun tar over en gang før sommeren.

Styreleder i NRK Birger Magnus sa på pressekonferansen at Haugen kjenner NRK godt.

– Hun har vært med Thor Gjermunds ledergruppe og også fungert som kringkastingssjef i hans fravær.

– Vibeke har satt igang og gjennomført viktige fornyelser av organisasjonen her på Marienlyst, hun har vært en pådriver for nye og effektive arbeidsformer. Hun er nysgjerrig på å finne nye måte å gjøre ting på og hun er flink til å få andre med seg, sa Magnus.

