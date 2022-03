forrige



fullskjerm neste TOPPSJEF I NRK: Vibeke Fürst Haugen. 1 av 3 Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Vibeke Fürst Haugen er NRKs nye kringkastingssjef: − Er en lagspiller

Statskanalen velger en kandidat fra egne rekker som Thor Gjermund Eriksens etterfølger. Den nye sjefen er allerede godt vant til å gå i krigen for NRK når været er hardt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vibeke Fürst Haugen (53) ble presentert som ny kringkastingssjef i en pressekonferanse på Marienlyst torsdag ettermiddag.

Hun har de siste årene vært NRKs direktør for Marienlystdivisjonen.

Hun var en av kun to kvinnelige søkere til jobben, som hadde en søkerliste på 22 stykker. Den andre var NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg. Haugen etterfølger 13 menn.

– Jeg er veldig glad og litt overveldet over situasjonen akkurat nå. Jeg synes akkurat nå at jeg har fått landets absolutt morsomste medielederjobb. Gleder meg veldig til å ta fatt, sier Fürst Haugen på pressekonferansen.

– NRK er først og fremst et lagarbeid. Og jeg er en lagspiller, sier hun til VG, og roser sin forgjenger for å etterlate seg en organisasjon «i veldig god stand».

Vant til bråk

Fürst Haugen har vært i statskanalens frontlinje i offentligheten flere ganger de siste årene.

Da NRKs stemmesystem kollapset under Melodi Grand Prix i 2020, var det hun som svarte på spørsmål, da som konstituert kringkastingssjef.

BRÅK: Vibeke Fürst Haugen møter pressen etter delfinale med avstemmingstrøbbel under MGP i Trondheim februar 2020.

Og da kanalens tidligere sportsprofil Line Andersen gikk til søksmål mot NRK for ugyldig endringsoppsigelse og feil bruk av styringsretten våren 2021, var det Fürst Haugen som representerte NRK-ledelsen i tingretten,

Det var også hun som møtte pressen og kunngjorde forliket med Andersen da det var klart.

– Hvordan skal du unngå at lignende saker dukker opp i fremtiden?

– Det var en vanskelig og vond sak, og vårt mål er jo at det ikke skal skje igjen. Vi vil jo ikke ha sånne saker, det er ikke bra for noen, sier Fürst Haugen til VG.

– Vi må hele tiden jobbe for å ha en god organisasjonskultur. Vi må passe på at NRK er en arbeidsplass hvor folk trives og har det bra, det er faktisk også en forutsetning for at vi skal klare å levere innhold som holder kvalitet.

MER BRÅK: Vibeke Fürst Haugen i Oslo tingrett mai 2020, under saken mellom NRK og Line Andersen, sammen med advokat Anders Stenbrenden og sportsdirektør i NRK, Egil Sundvor (t.h.).

– Hva har dere gjort i organisasjonen i etterkant av saken?

– Vi har gjort en rekke ting. Jeg tror ikke jeg skal kommentere så mye på det nå, men det har vært gjort ulike ting i kjølvannet av den saken, som en oppfølging av det. Å passe på at NRK har et bra arbeidsmiljø er noe av det aller viktigste for en leder.

På spørsmål om hva hun tenker om å bli NRKs første kvinnelige kringkastingssjef, sier Fürst Haugen:

– Jeg er opptatt av mangfold i bredere forstand.

– Hva blir det viktigste å ta fatt i?

– Det blir å ha like høye ambisjoner som vi har hatt til nå, sier hun, og opplyser om at hun tar over en gang før sommeren.

Styreleder i NRK Birger Magnus sa på pressekonferansen at Haugen kjenner NRK godt.

– Hun har vært med i Thor Gjermunds ledergruppe og også fungert som kringkastingssjef i hans fravær.

– Vibeke har satt i gang og gjennomført viktige fornyelser av organisasjonen her på Marienlyst, hun har vært en pådriver for nye og effektive arbeidsformer. Hun er nysgjerrig på å finne nye måter å gjøre ting på og hun er flink til å få andre med seg, sa Magnus.