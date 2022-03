Tonje Frigstad og Simon Tronstad møttes under fjorårets «Farmen»-innspilling, og bekreftet i desember i fjor at de var i et forhold.

Brudd for «Farmen»-paret

Tonje Frigstad og Simon Tronstad har gjort det slutt.

Av Siri Berge Christensen

«Jeg og Simon har bestemt oss for å ikke være kjærester lengre» skriver Frigstad på Instagram torsdag.

Bruddet skjer noen måneder etter at paret bekreftet at de var i et forhold.

De to møttes under fjorårets «Farmen»-innspilling. Det oppsto raskt søt musikk mellom dem, og den gode stemningen ble ytterligere bevist da de kysset hverandre på TV-skjermen.

«Det er ingenting stygt som har skjedd mellom oss, men av og til så funker ikke ting helt som man skulle ønske» skriver Frigstad sammen med et bilde av de to nå.

Hun skriver i tillegg at det er god stemning mellom dem, og at hun er utrolig takknemlig for alt de har fått opplevd sammen. Hun beskriver han som en fantastisk person, og forteller at de kommer til å fortsette å holde kontakten.

Det var etter at de holdt kontakten etter «Farmen»-innspillingen i fjor, og postet flere bilde av hverandre på sosiale medier, at det ble spekulert i om de to var et par. Men det var altså ikke før desember de bekreftet forholdet.

Frigstad kom på annenplass under «Farmen» og har på kort tid blitt stor på Instagram. Hun har flere ganger vikariert som programleder i «God Kveld Norge», og uttalte til VG – før hun tok fatt på oppdraget – at dette for henne er en drøm som går i oppfyllelse.