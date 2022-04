TMZ: Kourtney Kardashian og Travis Barker har giftet seg i Las Vegas

Bare timer etter at Travis Barker opptrådte live på Grammy-utdelingen, skal han og Kourtney Kardashian ha giftet seg i Las Vegas.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette bekrefter kilder til kjendisnettstedet TMZ tirsdag.

Nettstedet skriver at det verdensberømte paret har hatt en bryllupsseremoni midt på natten i et bryllupskapell i Sin City. Dette var bare noen timer etter at Barker opptrådde på Grammy-utdelingen natt til mandag norsk tid.

Ifølge kildene til TMZ var det en Elvis-imitator som viet paret og utropte dem som ektefeller.

Tilstede var også kapellets eier, samt parets private fotograf og deres sikkerhetsvakter.

Kardashian og Barker forlovet seg i oktober i fjor, etter at Barker gikk ned på kne med en ring.

Selv om forholdet er relativt ferskt, har Kardashian og Barker kjent hverandre i mange år. De har bodd i samme nabolag, og barna deres er venner.

Kardashian har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) med eksen Scott Disick (38). Barker har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (46).

Ekteskapet blir det første for Kardashian, best kjent fra realityserien «Keeping Up With The Kardashian».