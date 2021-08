ANKLAGET: Sterke anklager har blitt vakt mot den legendariske musikeren Bob Dylan fredag. Foto: Vince Bucci / TT / NTB scanpix

Rettsdokumenter: Hevder Bob Dylan «groomet» 12 år gammel jente i 1965

I nye rettsdokumenter påstås det at den legendariske artisten skal ha blitt kjent med jenta i den hensikt å forgripe seg på henne. Det står også at han skal ha seksuelt misbrukt den mindreårige jenta på et hotellrom i 1965.

VG har fått tilgang til dokumentene, hvor det påstås at Bob Dylan (80) skal ha misbrukt en 12 år gammel jentunge i 1965.

Saksøkeren hevder Dylan over en seks uker lang periode bygget en relasjon og utnyttet stjernestatusen for å misbruke henne. Hun er nå 56 år gammel og bor i Greenwich, Connecticut.

Ved flere anledninger skal Dylan ha fullbyrdet seksuelt misbruk av henne i leiligheten han bodde i på Chelsea Hotel i New York.

LEGENDE: Her er musikeren i 1984 i Göteborg før en pressekonferanse. Foto: Janne Møller-Hansen

Hendelsene skal ifølge saksøkeren – som går under navnet «J.C.» i dokumentene – ha involvert dop, alkohol og voldstrusler.

Hun skal ha pådratt seg fysiske skader og psykiske traumer som i ettertid har resultert i depresjon og angst.

Representanter for Dylan har uttalt til TMZ at anklagene er «usanne» og at han vil forsvare seg mot dem.

I 1965 var Dylan 24 år gammel, og dobbelt så gammel som jenta beskrevet i søksmålet.

Rettsdokumentene beskriver Dylan og hans intensjoner som «ondsinnede». Søksmålet angir ikke et krav om en fastsatt pengesum, men hevder at «J.C.» har rett på en «rettferdig og tilstrekkelig» erstatningssum bestemt av en jury.

Dokumentene er datert fredag 13. august i Høyesterett i New York.

Normalt sett ville slike søksmål vært utenfor foreldelsesfristen, men er likevel muliggjort gjennom den amerikanske loven «The Child Victims Act». Loven ble midlertidig innført, og ga et vindu for de som var ofre av seksuelt misbruk som barn til å saksøke påståtte overgripere.

Muligheten for å saksøke gjennom den midlertidige loven gikk ut 14. august.