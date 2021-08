RO: Hollywood-stjernen Christina Applegate ber om ro i forbindelse med at hun har blitt diagnostisert med sykdommen multippel sklerose. Foto: Jordan Strauss / Invision

Christina Applegate (49) avslører sykdom

Skuespilleren har blitt diagnostisert med sykdommen multippel sklerose.

– Hei venner. For et par måneder siden ble jeg diagnostisert med MS, skriver Hollywood-stjernen Christina Applegate på Twitter tirsdag.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen, ifølge Store Norske Leksikon.

– Men jeg har blitt så støttet av folk som jeg vet at også har denne tilstanden. Det har vært en tøff vei. Men som vi alle vet, veien fortsetter. Om ikke noen idioter blokkerer den, skriver stjernen i Twitter-meldingen.

Den amerikanske film- og TV-stjernen har hatt en rekke prominente roller i film- og TV-produksjoner de siste tiårene. Applegate har blant annet vunnet en Emmy for sin gjesteopptreden i sitcom-serien «Friends».

49-åringen er blant annet kjent for sin rolle som Kelly Bundy i «Married... with Children», bedre kjent som «Våre verste år» her til lands. I serien spilte hun datteren til den frustrerte familiefaren Al Bundy, spilt av Ed O'Neill. TV-serien holdt det gående fra 1987 til 1997.

Applegate har også spilt i komedier som «Bad Moms», «Anchorman» og «Hall Pass».

De siste årene har stjernen bekledd rollen Jen Harding i Netflix-serien «Dead to Me».

I 2008 ble det kjent at Applegate hadde fått påvist brystkreft. Hollywood-stjerna fjernet begge brystene, til tross for at spredning kun ble påvist i det ene brystet, skrev People Magazine i 2008. Applegate ble kreftfri som følge av operasjonen.

I møte med den nye sykdommen ber Applegate om at privatlivets fred blir respektert.