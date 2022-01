EVIGVARENDE BLØDNINGER: Etter å ha slitt med blødninger over mange måneder, har influenceren bestemt seg for å ta en pause.

Konstante blødninger: Tar en pause fra sosiale medier

Influencer Anniken Jørgensen, bedre kjent som Annijor, delte med følgerne sine i går at hun tar en pause fra sosiale medier.

Influenceren har over flere måneder delt på Instagram at hun sliter med blødninger.

I et åpent innlegg skrev hun i går at hun nå må ta en pause fra sosiale medier.

– Jeg trenger en pause. Det høres sikkert rart ut, men jeg har delt bilder og tanker siden jeg var 15 år, og det er så vanskelig.

Vet ikke hvorfor

Influenceren er ikke sikker på hvorfor hun har slitt med blødninger i så mange måneder.

– Jeg har prøvd alt jeg kan. Blodprøver, gynekolog flere ganger, fire ulike medisiner og nå prevensjon, skriver Jørgensen på Instagram.

PAUSE: Jørgensen er ikke sikker på hvor lenge hun blir værende borte fra sosiale medier.

I innlegget på Instagram skriver Jørgensen at hun har grått mye over dette, og blitt veldig skuffet hver gang hun har prøvd nye metoder som ikke har funket.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og jeg drar meg selv ned hele tiden. Oppblåst, eksem og jeg føler meg ikke så sexy for å si det mildt, skriver hun videre i innlegget.

Dagbladet skrev om blødningene til Jørgensen før jul.

– Lenge trodde vi 100 % sikkert at det var prevensjonen jeg startet brått og sluttet brått med. Jeg har ikke gått på prevensjon siden jeg var 17 og ville prøve, og fant ut etter et par måneder at det ikke var noe for meg. Men jeg startet å blø rundt da. Nå begynner vi å lure på om det kan være vaksinen, da denne prevensjonen skulle vært ute av kroppen for lenge siden i og med at jeg bare tok to P-sprøyter. Jeg har blødd i 7 måneder, sa Jørgensen til Dagbladet da.

Hun understreket til avisen at det likevel var viktig for henne å ta vaksinen.

Jørgense er informert om at VG omtaler denne saken.