GIFT: Jennifer Lopez (52) og Ben Affleck (49) har giftet seg.

Jennifer Lopez og Ben Affleck har giftet seg

Superstjernene Jennifer Lopez (52) og Ben Affleck (49) har giftet seg i Las Vegas etter å ha vært forlovet i tre måneder.

Rettspapirer som TMZ har fått tilgang på, viser at bryllupslisensen ble tatt ut lørdag 16. juli. Entertainment Tonight har også omtalt giftermålet.

Bryllupet skjer tre måneder etter det ble kjent at de forlovet seg igjen.

Ifølge Variety vil Jennifer Lopez også ta Affleck som sitt etternavn.

Stjernene var sammen en periode for rundt 20 år siden. De ble forlovet i 2002, men gikk fra hverandre i 2004 før de fikk giftet seg. Affleck er best kjent som skuespiller i filmer som «Batman v Superman: Dawn of Justice», «Gone Girl», «Good Will Hunting» og «Pearl Harbor».

Lopez er best kjent som musikkartist, men har også spilt i en rekke filmer. Paret har blant annet spilt sammen i filmen «Gigli» fra 2003.

De nygifte har foreløpig ikke kommentert opplysningene om bryllupet.

Gift tidligere

I fjor ble det kjent at de igjen hadde funnet tonen. Da hadde Lopez vært sammen med baseballstjernen og forretningsmannen Alex Rodriguez, også kjent som A-Rod, siden 2017. De ble forlovet i 2019.

Lopez har tre ekteskap bak seg. Mest kjent er ekteskapet med sangeren Marc Anthony fra 2004 til 2014, som hun også har to barn med.

Affleck på sin side hadde datet skuespilleren Ana De Armas en periode før han igjen fant tonen med Lopez. Han har tidligere vært gift med skuespilleren Jennifer Garner fra 2005 til 2018, som han har tre barn med.

Overraskelse på valentinsdagen

Det har utvilsomt vært varme følelser mellom paret i lang tid.

I forbindelse med valentinsdagen i februar laget Affleck blant annet en høyst personlig musikkvideo til Lopez, der han redigerte inn videoklipp med paret i Lopez’ «On My Way» fra hennes ferske film med den nå tungt symbolske tittelen «Marry Me».

– Dette smeltet bokstavelig talt hjertet mitt, skrev Lopez i sitt nyhetsbrev «On the JLo» etterpå.

I forbindelse med forlovelsen avslørt Lopez at hun satt i badekaret og var totalt uforberedt da Affleck gikk ned på kne.

– Jeg prøvde å ta inn over meg det faktum at etter 20 år, så skjer alt dette på nytt. Jeg var bokstavelig talt målløs, og han spurte meg: «Svarer du ja?». Og jeg svarte JA. Selvsagt er det JA, skrev hun i nyhetsbrevet

«Tårer strømmet ned ansiktet mitt. Jeg følte meg så utrolig lykkelig og hel», skrev hun