TRIST NYHET: Realitystjernen er blant stjernene som er i sorg etter stjernedesigner Virgil Ablohs bortgang.

Kim Kardashian West etter stjernedesigneres bortgang: − Vi vil savne deg så mye

Kim Kardashian West er i sorg etter at stjernedesigner Virgil Abloh (41) gikk bort etter lengre tids sykdom.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

«Gud gjør ikke feil. Jeg vet det, men jeg kan fortsatt ikke la være å spørre hvorfor. Hvorfor Virgil?! Hvorfor ham så tidlig? Det er rett og slett vanskelig å forstå hvorfor» skriver Kim Kardashian West på Instagram mandag kveld.

Søndag kveld ble det kjent at Abloh, kjent som grunnlegger av merket Off-White og sjefdesigner for Louis Vuittons herreavdeling, er død, 41 år gammel.

Etter at dødsfallet ble annonsert på hans Instagram-profil strømmet det raskt på med meldinger fra sjokkerte og knuste venner og fans som hyller Abloh.

Nå har også Kardashian West tatt til Instagram, for å uttrykke sin sorg over bortgangen.

«Denne er vanskelig å fordøye. Jeg kan ikke engang tro at jeg skriver dette ... Vi vil savne deg så mye Virgil og elske deg så mye» skriver hun sammen med et bilde av de to sammen.

Hun bruker også Instagraminnlegget til å hylle den avdøde stjernedesigneren.

«Du var alltid så blid, snill og rolig. Du fikk på en eller annen måte tid til alle. Vi snakket også ofte om din superkraft av ro.»

Ablohs bortgang ble annonsert på hans egen Instagram søndag. Ifølge Instagram-innlegget skal Abloh ha hatt en sjelden form for kreft. Stjernedesigneren skal ha fått diagnosen for to år siden, men valgte å holde den skjult for omverdenen.

Ablohs etterlater seg kone og to barn. Kardashian West skriver at hun sender konen masse kjærlighet, og at Ablohs arv vil fortsette å leve gjennom henne og barna deres.

«Fordi du elsket og støttet Virgil slik du gjorde, var han i stand til å gi så mye av seg selv alle andre. Så tusen takk for at du delte ham med oss ​​slik du gjorde».