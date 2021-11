DRAMATISK HISTORIE: Thomas Numme forteller om at han ble ranet.

Thomas Numme forteller om pistolran: − Livet går forbi i revy

Thomas Numme sier han var redd for å dø da han skal ha blitt ranet i Frankrike på 90-tallet.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har blitt ranet alene på gaten i Nice med gunner. Og det var ingen andre rundt der. Det var forferdelig ekkelt, forteller Thomas Numme i VG-podkasten «Topp 3» med Mads Hansen og Rasmus Wold.

– Jeg går opp gaten, så står det en fyr, som står og pisser i hovedgaten.

Først skal han ha spurt Numme om han hadde røyk, deretter om han hadde hasj og til slutt om penger.

– Og så bare dro han opp en gunner, som han kjørte opp under halsen på meg. Da først så jeg at han hadde sånne speedball-øyne. Han var jo ikke på plass i det hele tatt. Så tenkte jeg: «Det livet mitt er jo ikke verdt noen ting akkurat nå. Han kan jo trykke på den triggeren når som helst».

Videre forteller Numme at han ikke hadde penger eller noe annet på seg.

– Og så gikk det mange tanker i hodet om at jeg må gi beskjed om at jeg er en person.

– Silblødde

Til slutt spør ransmannen om å få skjorten til Numme, forteller han.

Men Numme sier da nei, og at den hadde han fått av kjæresten sin. Dette skal han ha sagt for å vise ransmannen at han var en ekte person, med kjæreste og noen som var glad i ham.

Da ble han stanget rett ned, forteller Numme, som visstnok skal ha arr etter hendelsen.

– Så han tok av meg jakken, mens jeg silblødde, kneppet opp skjorten, tok skjorten, gikk av gårde, snudde, kom tilbake igjen, ga meg en bamseklem og sa: «I am so sorry», og så gikk han igjen, sier Numme.

– Da løp jeg, og da løp jeg i fire kilometer uten å se meg tilbake i det hele tatt.

Episoden skal ha skjedd på høsten på tidlig 90-tallet.

– Du må jo ha vært redd for å dø? spør Hansen.

– Ja ja. De sier jo at livet går forbi i revy, og alt det skjedde jo. Jeg tenkte på moren min og faren min og kjæresten min, og alt det gikk jo veldig fort forbi.

VG har bedt Thomas Numme om ytterligere kommentar til saken.

