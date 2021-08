Se Paul vs. Woodley spoilerfritt

I toppen av denne artikkelen finner du opptak av storkampen mellom Jake Paul og Tyron Woodley uten å få resultatet avslørt.

Av VG

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kampen er en del av et stevne med fire kamper. Stevnet startet klokken 02.00 kampen mellom Paul og Woodley gikk i gang klokken 05.00 norsk tid.

Kampen sendes på VGTV og du må ha et VG+ abonnement for å se kampen. Et godt tips kan være å ordne abonnement på forhånd slik at du er klar for å se kampen når du selv ønsker.

Hvis du ønsker å se kampen i opptak og ikke ønsker å vite resultatet vil du i denne artikkelen finne et opptak av kampen. Er du redd for å få resultatet avslørt anbefaler vi deg å skru av pushvarsler og åpne denne artikkelen mandag morgen.