NY JOBB: Hertuginne Meghan.

Røper navnet på hertuginne Meghans podkast

Spotify opplyser at den kommende podkastserien til hertuginne Meghan (40) skal hete «Archetypes».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På norsk ville man oversatt det med «Erketyper».

Podkasten har som mål å «granske merkelapper som forsøker å holde kvinner nede». Amerikanske Meghan, som er gift med britiske prins Harry (37), skal sammen med historikere og eksperter gjøre et dypdykk i tematikken.

– Usensurert

«Meghan skal avsløre hvordan disse stereotypene har oppstått, samt ha usensurerte samtaler med kvinner som vet altfor godt hvordan disse stereotypene skaper historier», heter det i kunngjøringen fra Spotify, ifølge People.

Navnet på podkasten ligner også navnet på prinseparets sønn Archie (snart tre) og deres nyopprettede fond, Archewell.

Daily Mail har tidligere skrevet at avtalen sikrer Meghan over 200 millioner kroner. Opprinnelig ble kontrakten signert for nesten to år siden, men det er altså først nå at den blir realisert.

Podkasten får premiere til sommeren.

Isfront

Hertuginnen snakket selv i det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår om følelsen av «å miste sin stemme» i sin nye rolle som kongelig. Det oppsiktsvekkende TV-intervjuet kom kort etter at Meghan og prins Harry løsrev seg fra kongehuset i Storbritannia og flyttet til USA.

Fortsatt er det isfront mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England.

Meghan, som er skuespiller, måtte avslutte karrieren og rollen i serien «Suits» da hun i 2018 ble sammen med den britiske prinsen. Paret fikk barn nummer to, datteren Lilibet, i fjor sommer.

Prins Harry har også egne prosjekter på gang. Han er i gang med å skrive bok, der han lover å brette ut hele livet sitt, og han har fått en sjefsstilling i et gründerselskap i Silicon Valley.