R. Kelly kjent skyldig i menneskehandel

Juryen mener R&B-artisten R. Kelly er skyldig på alle tiltalepunkter i menneskehandel-saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 21 norsk tid meldte nyhetsbyrået Reuters at juryen var klar med sin kjennelse, etter å ha drøftet skyldspørsmålet siden fredag ettermiddag. Kjennelsen ble offentliggjort et kvarter senere.

Juryen mener R. Kelly i flere tiår har rekruttert unge kvinner og mindreårige jenter for seksuelle handlinger, ifølge The New York Times.

Ifølge avisen kan R. Kelly få flere tiårs fengselsstraff.

Washington Post skriver at juryen fant ham skyldig på alle de ni tiltalepunktene.

Rettssaken mot 54-åringen, som har vært varetektsfengslet siden han ble tiltalt, startet i midten av august og varte i rundt en måned

Aktoratet mente at artisten og hans «indre krets» jobbet i mer enn to tiår i flere stater, for å promotere ham og å rekruttere jenter og unge kvinner for seksuell utnyttelse og å produsere overgrepsmateriale.

R. Kelly satt stille da han ble funnet skyldig på alle ni tiltalepunkter om menneskehandel og utpressing, skriver The New York Times. Ansiktsuttrykket var skjult bak munnbindet.

Avisen skriver at kjennelsen er et stort #MeToo-gjennombrudd for svarte kvinner i USA. De fleste kvinner som har vitnet mot R. Kelly er svarte amerikanere.

Flere av dem følte de var nødt til å beskytte sin identitet og var redde for trakassering av R. Kellys fans under rettssaken, skriver AP.

Juryen ble vist videoer av R. Kelly som gjennomførte det aktoratet mente var seksuelle overgrep.

Beskrevet som rovdyr

Aktorat tegnet i rettssaken et bilde av en overgriper som over lang tid brukte «sin berømmelse, popularitet og sitt nettverk» til å legge til rette for og begå overgrep, skriver NTB.

Han var tiltalt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

I løpet av rettssaken sa et av vitnene, en tidligere kjæreste av artisten, at hun ble pisket av ham så huden revnet.

Han har også blitt beskrevet som et «rovdyr». Han er også anklaget for å ha brukt «manipulasjon» og «trusler» for å forgripe seg på mindreårige jenter.

Anklager om seksuelle overgrep av mindreårige jenter har sirkulert rundt artisten siden 1998.

Kelly avviser anklagene. Forsvareren hans sier ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet til artisten tok slutt.