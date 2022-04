FAR: Thomas Seltzer har fått sitt andre barn. Bildet fra 2019.

Thomas Seltzer har blitt pappa igjen

Thomas Seltzer (52) og kona Cecilie Caroline Waade Seltzer (38) har fått sitt andre barn sammen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Anna Malou ankom i natt, hun er fokusert i blikket, laget av fløyel og helt nydelig. Honnør til mamma Cecilie for strålende innsats, jernkvinnen min» skriver Thomas Seltzer på Facebook tirsdag etterfulgt av et rødt hjerte.

Sammen med teksten har han postet et bilde av konen Cecilie Caroline Waade Seltzer, hvor den nyfødte ligger på brystet hennes.

Paret har vært sammen siden 2009, og giftet seg i Frogner kirke 2018.

Dette er parets andre barn sammen, etter at de fikk datteren Ellinor i 2017.

«Kl. 02.22 i natt fikk Cecilie og jeg en datter, og Amalie fikk en lillesøster. Babyen er nydelig og sterk og vi er forelsket i henne.» Fortalte Seltzer til VG den gang. Amalie er Seltzers stedatter.

VG har vært i kontakt med Seltzer som ikke ønsker å kommentere utover Facebook-innlegget.

Seltzer er kjent som programleder for «Trygdekontoret» og bassist og låtskriver i rockebandet Turbonegro.

Han fridde til Waade i 2016, etter at de to hadde vært sammen i syv år. To år senere var de gift.

– Det er veldig rart, men veldig fint. Det er et stort privilegium å være gift med Cecilie. Nå skal det feires med fest og dans, sa han den gangen.