SKILT: Louise Angelica Riise og John Arne Riise giftet seg i 2014, men valgte i fjor å skille lag som venner. Sammen har de en sønn. Her fra 2019.

Konkursbo krevde 810.000 kroner fra Louise Angelica Riise: Har inngått forlik

Konkursboet til John Arne Riises tidligere selskap krevde en tilbakebetaling på 810.000 kroner. Nå har partene kommet til enighet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Saken er ferdig og det er funnet en løsning, sier advokat René Ibsen til VG.

Han skulle etter planen representere Louise Angelica Riise i Ringerike, Asker og Bærum tingrett 15. juni.

Konkursboet til John Arne Riises tidligere selskap, Alle skal med AS, krevde en tilbakebetaling på 810.000 kroner fra hans ekskone, og saksøkte henne for samme beløp.

Nå har altså partene kommet til enighet og inngått forlik. Ibsen ønsker ikke kommentere hva forliket innebærer.

VG har vært i kontakt med advokat Johan André Eikrem som har vært prosessfullmektig for konkursboets søksmål. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

VG har bedt om en kommentar fra Louise Angelica Riise og John Arne Riise.

Info Konkursbo og bostyrer Konkurs er en rettslig ordning som brukes når en person eller et selskap ikke kan betale det denne skylder.

I denne aktuelle saken er det Skatteetaten som har begjært selskapet konkurs.

Etter en konkursåpning opprettes et konkursbo. Dette innebærer at skyldneren mister retten til å bestemme over sine egendeler og verdier.

Konkursboet ledes av en bostyrer som jobber for å ivareta interessene til kreditorfellesskapet.

Formålet er gjøre opp for kravene mot virksomheten. Dette kan for eksempel gjøres ved at konkursboet selger selskapets eiendeler, eller at konkursboet forfølger eventuelle krav mot personer eller selskaper.

Etter at bostyrer har foretatt en gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen normalt ved å fordele til kreditorene midler som har innkommet under bobehandlingen.

Bobehandling kan ta alt fra noen måneder til flere år. Vis mer

Gransket selskapet

Louise Angelica Riise er influencer og har vært med i blant annet «Bloggerne». Hun giftet seg med John Arne Riise i 2014, før det i fjor ble kjent at de skilles.

Eksmannens tidligere selskap Alle Skal Med AS ble begjært konkurs flere ganger fra 2019–2020.

Etter den siste begjæringen som ble gjort av Skatteetaten, ble selskapet gransket for utbetalinger på over 900.000 kroner, og et bilsalg som aldri skal ha funnet sted.

Ifølge årsredegjørelsen fra konkursboet viser en gjennomgang av selskapets kontoutskrifter at Louise Angelica Riise fikk en utbetaling på 900.000 kroner fra selskapet den 13. september 2019.

Hun var oppført som daglig leder fra november 2019 til mars 2020.

Utbetaling gjaldt foreldrepenger, utlegg, kjøregodtgjørelse, forsinkelsesgebyr og et honorar på 71.250 kroner for foredrag gitt i forbindelse med TV-programmet «Kjendismødre», heter det i rettsdokumentene.

I redegjørelsen legges det til grunn at det kun var dokumentert grunnlag for 90.000 kroner av den totale utbetalingen, og at resten av utbetalingen var en ulovlig utdeling.

«Fiktiv» transaksjon

Konkursboet mente derfor at de 810.000 kronene måtte tilbakebetales, og rettet i november 2020 et pengekrav mot ekteparet Riise.

Louise Angelica Riise var mottageren av utbetalingen, men ifølge årsredegjørelsen fremkom det at hun ikke var alene ansvarlig for tilbakebetalingen:

«Som kontodisponent og som styreleder medvirket John Arne Riise til utdelingen og er dermed også ansvarlig for å tilbakeføre beløpet»

Selskapet ble også gransket for et bilsalg noen år tilbake som medførte at John Arnes Riises gjeld til selskapet ble redusert med 688.000 kroner.

Konkursboet mente at det i selskapet hadde blitt ført en transaksjon som de beskrev som «fiktiv». Dette ble støttet fra en rapport fra Skatteetaten, som årsredegjørelsen referer til.

Det ble tatt ut forliksklage i også denne saken, men ble sammen med det andre kravet mot ekteparet innstilt. Bostyrer har ikke forfulgt dette pengekravet videre, men «vil imidlertid fortløpende vurdere situasjonen».

John Arne Riise solgte alle aksjene i selskapet i mars 2020. Ifølge Dagens Næringsliv skal Joakim Bruno Larsen fått selskapet gratis av Riise.

Han skal ha opplyst til bostyrer at han ikke visste hva selskapet drev med, og at grunnen til han ville ta over selskapet var at han hadde fått opplysninger om at selskapet eide en bil av betydelig verdi.

