RYKTET GÅR: Arve Juritzen viste seg å bekle froskekostymet i forrige uke. Nå er det mange som nevner Birgit Skarsteins navn i tilknytning til «Havfruen».

«Maskorama»-profeten: Disse kjendisene er bak maskene

«Maskorama»-seere har gjettet hvem som skjuler seg bak de forskjellige maskene. Dette svarer ryktebørsens heteste kandidater selv.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Da sesongens første program av Maskorama gikk av stabelen forrige lørdag var det vel 1,1 millioner nordmenn som fikk det med seg.

I hvert program skal deltagerne fremføre et sangnummer hvor den som får færrest stemmer fra publikum må avsløre sin identitet.

Programmet har sitt eget detektivpanel bestående av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.

I tillegg er det en hel armé av små og store detektiver rundt om i de tusen hjem.

I «Maskorama»-profeten til VG kan enhver delta i avstemningen om hvem som skjuler seg bak de fargesprakende maskene.

Forrige uke var det Arve Juritzens ansikt som åpenbarte seg bak froskemasken. Nå gjenstår «Bamsen», «Dragen», «Havfruen», «Heldiggrisen», «Nissen», «Nøkken» og «Snømonsteret».

Hvem tror du skjuler seg bak? Her er hintene

Skarstein topper tips-listen

Med en oppslutning på 67 prosent er det i «Maskorama»-profeten flest som tror er det er paralympicsutøver Birgit Skarstein som har kledd seg ut som «Havfruen». Også Sarah Louise Rung og Linni Meister foreslås av flere til denne figuren.

I hintet heter det at «med «Havfruen» får seerne bare se toppen av isfjellet, den delen av havfruen som bare hen selv kan avse».

FORESLÅS: Birgit Skarsteins navn gløder i Maskorama-profeten.

«Havfruen» beskrives som halvt fisk og halvt menneske (minner om at Birgit Skarstein konkurrerer i roing). Havfruen har ingen frykt for å gå i dybden, men «stor frykt for å leve et liv på overflaten».

– Maskorama er jo veldig gøy, skriver hun i en SMS til VG.

– Jeg får helt vilt mange meldinger om at jeg må være havfruen, det er litt sprøtt. Folk vil jo ikke tro på meg når jeg sier at det ikke er meg. Til og med Helene som jeg bor sammen med og guttene på rolandslaget mistenker det. Så enten er jo rollen helt åpenbar eller så er det himla godt lureri.

Skarstein påpeker det som ifølge henne er klare indisier mot at hun er «Havfruen». Men det later ikke til å rokke ved folks oppfatning.

– Jeg har spurt hva folk tenker om at havfruen plutselig reiser seg, og da får jeg høre at da er det vel jeg som kan stå. Dette kan bli en lang høst, konstaterer hun.

– Men det er jo bare gøy. Jeg gleder meg til å følge hint og ledetråder gjennom sesongen. Og det er jo morsomt med alt en må tenke litt på for å finne ut av, skriver hun.

Det er også relativt stor enighet om hvem som skjuler seg i dragekostymet. 44 prosent av stemmegiverne i «Maskorama»-profeten har tippet seg til at det er Victor Sotberg som skjuler seg inne i denne drakten.

Henholdsvis 10 og 8 prosent har stemt på Alex Rosén og Andreas Haukeland (TIX) til denne figuren.

Sotberg er programleder i NRK og kjent fra YouTube. Han har tidligere deltatt i «Skal vi danse» på TV 2 og i «Alle mot 1» på NRK1.

At han deltar i et nytt realityshow i år ville i hvert fall stemt overens med hintet som er gitt om dragen, nemlig «noen vil kalle det et comeback».

– Ikke den første som spør!

Det er en utbredt oppfatning at operasangeren Emil Solli Tangen er «Snømonsteret», om vi tar utgangspunkt i de 35 prosentene som har stemt på ham i «Maskorama-profeten».

I tillegg har 20 prosent oppgitt fysiker og NRK-programleder Andreas Wahl til dette kostymet.

Spekulasjonene rundt hans navn er velkjent for artisten, medgir han i en tekstmelding til VG.

– Så spennende at det er så mange som tenker at det er meg. Du er ikke den første som spør! Hva gjelder spørsmålet om det faktisk er meg, må du nok finne frem spaden din og grave litt til, skriver han og viser til journalistens ukuelige gravearbeid.

«Snømonsteret» beskrives som en «sjarmør og en rausing, som gjerne byr på en iskaffe om en skulle ta turen inn hulen».

– Er dette egenskaper Tangen kjenner seg igjen i?

– Når det kommer til beskrivelsen, så blir det jo direkte selvskryt å si at det stemmer. Men jeg vil jo ikke si at det ikke stemmer heller, svarer han på ytterst gåtefullt vis.

MYSTISK: Margrethe Røeds kommentar til ryktene som svirrer rundt hennes navn er ikke til å ble helt klok på.

Margrethe Røed, kjent som programleder i NRKs barne-TV, er stemt frem som den heteste kandidaten for «Bamsen». I hintene beskrives «Bamsen» som en som «elsker å gi trøst og oppmuntring».

Dette er ikke helt fjernt for Margrethe Røed heller...

– Jeg har absolutt et forhold til å gi trøst og oppmuntring til andre. Det er en viktig del av livet. Heldigvis er det mange andre som også har et forhold til det, skriver hun i en SMS.

– Betydelig mer komplisert

De mest engasjerte blant «Maskorama»-publikummet har funnet sammen i en diskusjonsgruppe på Facebook.

Øyvind Holter Nilsen, som opprettet gruppen, tror «Maskorama» engasjerer blant annet fordi «folk har behov for litt uskyldig moro».

USKYLDIG MORO: Øyvind Holter-Nilsen synes «Maskorama» er en fin avveksling fra andre reality-programmer som etter hans syn fokuserer mye på drama og intriger. – Men jeg har tenkt: «Jaja, jeg er en 33 år gammel mann som synes det er gøy å diskutere et kostymeprogram». Det lever han fint med, sier han.

– Først tror jeg det kom på veldig riktig tidspunkt i fjor, da de aller fleste satt hjemme.

– I tillegg byr det på litt hjernetrim. Dessuten er det gøy at folk som ellers ikke ville vært med på sånne programmer slenger seg på. Slik som Trygve slagsvold Vedum i fjor, sier Holter-Nilsen.

Han har noen ideer om hvem som skjuler seg bak maskene, men medgir at det er vanskeligere å gjette i årets sesong enn i fjorårets.

– De har tatt nivået opp et par hakk. I år har de gjort det betydelig mer komplisert, synes jeg.

Selv holder han en knapp på at «Heldiggrisen» er oljefond-sjef Nicolai Tangen og at «Nøkken» er krimforfatter «Unni Lindell».

– Det var en del snakk om invitasjoner i hint-sekvensen i første sang. Jeg har inntrykk av at Lindell liker å gå på fest og tar imot fest-invitasjoner når hun kan, sier han og legger til at hun kan fremstå som litt mystisk, på lignende vis som nøkken.