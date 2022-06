BEKLAGET: TV2-reporter Fredrik Græsvik har måttet beklage etter å ha sendt alvorlige, udokumenterte til arbeidsgiveren og idrettsklubben til finansmann Eirik Furuseth.

Varsler PFU-klage mot TV2 og Græsvik: − Ikke-beklagelse

Eirik Furuseth mener han har blitt trakassert og utsatt for grovt maktmisbruk av den profilerte TV2-reporteren Fredrik Græsvik. Han sier til VG at saken nok vil ende i PFU.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

TV2-reporter Fredrik Græsvik kontaktet først finansmannen Eirik Furuseth og deretter hans arbeidsgiver og hans barns idrettslag, og kom med udokumenterte påstander om at han hadde negative holdninger til muslimer og homofile.

Det gjorde han kort tid etter at Furuseth hadde ytret seg kritisk om TV2s dekning av angrepene i Oslo natt til lørdag, og kritisk om navngitte personer i TV2s ledelse.

Konflikten ble først omtalt i Nettavisen.

– Å kontakte min arbeidsgiver og idrettslaget til sønnen min med slike påstander er ekstremt grovt, sier han til VG.

TV2 har beklaget til Furuseth, og omtaler hendelsen som «et rutinebrudd». Det reagerer han på.

FÅTT BEKLAGELSE - IKKE FORNØYD: Eirik Furuseth har planer om å dra TV2 til PFU.

– Jeg opplever det ikke som en reell beklagelse. Jeg har blitt utsatt for grovt maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør, og så snakker de om at de beklager «henvendelsen». Det synes jeg er provoserende.

– Jeg synes de skulle lagt seg paddeflate på en ordentlig måte, og ikke kommet med slike ikke-beklagelser, etter deres ansatts utrolig klønete og ubehagelige forsøk på et karakterdrap.

Han mener saken bør havne hos Pressens faglige utvalg (PFU), pressens eget klageorgan, som behandler saker om presseetikk.

– Jeg kommer nok til å ta saken til PFU, sier Furuseth til VG.

Furuseth sier at han også har fått en direkte beklagelse fra Græsvik selv, som han har delt med VG:

BEKLAGER: Denne eposten mottok Furuseth fra TV2s Fredrik Græsvik.

– Der skriver han at han «ikke skulle gjort dette på en slik måte». Hvilke måte mener han at han skulle drevet med trakassering på da? Dette var ikke en intervjuhenvendelse, det var trakassering, og det bør han og TV2 begynne å behandle det som, sier Furuseth

– Kritikken er berettiget

VG har forelagt kritikken fra Furuseth til TV2. De har ikke ønsket å stille til intervju, men utenrikssjef Aslaug Cecilie Henriksen, som også er Græsviks nærmeste leder, har svart på VGs spørsmål på epost.

Hun sier følgende om kritikken fra Furuseth:

– Kritikken er berettiget. Dette skulle aldri ha skjedd og det har både TV 2 og Fredrik Græsvik selv beklaget.

Hun sier at TV2 generelt sett oppfordrer folk til å benytte seg av klagemuligheten i PFU.

– Det er selvsagt Furuseth i sin fulle rett i å gjøre. Vi kommer til å være like tydelig i vår beklagelse ovenfor PFU som vi er her.

– Han omtaler opplevelsen som ubehagelig, som grovt maktmisbruk og trakassering. Hva tenker dere om det?

– Vi forstår godt at TV 2s henvendelse var belastende. Og når det gjøres feil, skal vi beklage det. Derfor tok vi kontakt med de som mottok henvendelsene og beklaget direkte. Vi understreket at det ikke var dekning for påstandene.

BEKLAGER OG BEKLAGER: TV2s utenrikssjef Aslaug Cecilie Henriksen legger seg flat etter kanalens behandling av Furuseth.

– Skulle aldri ha skjedd

– Mener dere at «rutinebrudd» er dekkende for epostene TV2s journalist sendte til Furuseths arbeidsgiver og idrettsklubben til hans barn?

– Dette skulle aldri ha skjedd og det beklager vi. TV 2 skal ikke henvende seg med påstander som ikke kan dokumenteres til noen på denne måten.

– Furuseth sier at han ikke opplever beklagelsen til TV2 som en reell beklagelse. Hva tenker dere om det?

– Vi beklager dette på det sterkeste, og anerkjenner at det må ha vært belastende å motta slike påstander. Vi håper det er tydelig ovenfor Furuseth.

– Er dere enige i at dette er maktmisbruk?

– Vi er svært bevisst på makten media har, ikke minst ovenfor privatpersoner. Og vi forstår godt at TV 2s henvendelser var veldig belastende i denne saken.

– Bør folk som kritiserer TV2 frykte represalier fra kanalens journalister?

– Overhodet ikke.