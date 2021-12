JULESTEMNING: Familien Blipp har lagt ut dette bildet.

Her er kjendisenes julebilder

VG har dykket ned i Instagram og funnet et knippe blinkskudd.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Fikk nesten til julebilde. Nesten!»» skriver Stian Blipp under et bilde av seg og kona Jamina Blipp, datteren Noelle (3) og sønnen Bowie på to måneder.

Den tidligere «Senkveld»-programlederen har tidligere brettet ut om konas dramatiske fødsel. Men alt gikk fint, og nå er familien på fire i julemodus.

På bildet er alle iført finstasen, og Blipp opplyser på SMS til VG at familien feirer jul hos hans svigerforeldre i Moelv.

Skuespiller Renate Reinsve, som har høstet priser og massiv berømmelse for sin innsats i «Verdens verste menneske», la ut dette bildet 1. juledag.

«God jul!», skriver hun under den naturlige selfien.

Nylig ble det klart at Trier-filmen er med på kortlisten over kandidater til Oscar-nominert i kategorien beste internasjonale film.

Skistjernen Johannes Høsflot Klæbo har lagt ut bilde av seg og kjæresten Pernille Døsvik.

«En første gang for alt», skriver han og legger til at «prisen for beste juletre går til oss».

«God jul fra hotellrommet i Davos», skriver han.

Les mer om parets jul i Davis her.

NRK-profil Nicolay Ramm og forloveden Josephine Leine Granlie hadde dobbel grunn til å feire på julaften. Sistnevnte hadde nemlig bursdag.

«Ribbekos for bursdagsbarnet Josephine, her avbildet sammen med Tante-Bassa», skriver Ramm under bildet, der han er iført kjøkkenforkle og trakterer middagsfat.

Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard la julaften ut et bilde fra friluft.

«Ønsker deg og dine en fantastisk god jul», skriver Vendela under selfien av seg og samboeren.

Influencer Camilla Lorentzen la ut bilde av seg og influencer-kjæresten Julie Visnes på julaften.

«En riktig god jul fra alle oss til alle dere», skriver hun under posten.

Gravide Christine Dancke har delt selfie av seg og kjæresten Simon Bergseth.

«Gooood jul fra Gamle Oslo til hver og en som ser denne», skriver programlederen og musikkprofilen.

«Nå blir sikkert Simon lettere irritert eller kanskje litt flau siden jeg poster akkurat dette klissete bildet, men det er jo litt koselig da. Håper du er med noen du er glad i og får en fin jul og gjør akkurat det du har lyst til! (Det siste der er den største gaven du kan gi deg selv)», skriver hun.

Programleder Helene Olafsen og samboeren Jørgen Nilsen feirer jul i hans hjem i Bergen.

«Goood jul, alle. Andre jul i Bergen, andre Stoltzekleiv på julaften i 6. mnd. Anbefales ikke, men svigers sine tradisjoner er urokkelige. Håper dere får en strålende kveld», skriver Olafsen, som venter parets andre barn.

Kronprinsfamilien har fått ny hund og delte 1. juledag dette bilde av prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Valpen føyer seg inn i rekken av «kongelige» hunder med morsomme navn.

«Ønsk hjertelig velkommen til Molly Fiskebolle, det nyeste medlemmet av Kronprinsfamilien. Gledelig jul til alle», skriver de på kongehusets Instagram.

Les mer om kongefamiliens jul her.

Komiker og forfatter Are Kalvø ønsker alle god jul med dette bildet av seg iført en T-skjorte med teksten «FÅKK DISS SJITT!».

«På denne måten ønsker eg å takke for i år og melde meg til teneste neste år», skriver han og legger til at han har opplevd de fleste typer corona-restriksjonar i forbindelse med showet «Are Kalvø Toppar VG-lista».

«Vi har spelt for full sal, halv sal, femti med munnbind, femti uten munnbind, tjue uten munnbind, firar uten styrmann, kohort ute av kontroll, svoger uten styring, pølse uten brød med lompe og rekesalat»

Sandra Lyng har lagt ut bilde av seg og samboeren med deres lille sønn.

«God jul fra min familie til din», skriver popartisten under bildet av de tre foran juletreet.

Også Katarina Flatland deler bilde av seg og sine foran juletreet.

«Sender en ekstra tanke til deg som må feire julen på et annet vis i år, eller deg som ikke synes julen er så god», skriver programlederen under portrettet av seg og ektemannen Harald Dobloug og sønnen.

Stylist Erlend Elias viser frem at han feirer jul med masse pakker under treet.

«God jul til dere alle sammen, mine kjære følgere, samarbeidspartnere, venner og bekjente! Håper dere har en magisk jul, enten alene eller med noen du er glad i! Om det blir noen tunge dager så husk at man alltid kan ringe Mental Helse på tlf. 116123», skriver han

Artist Tom «Matoma» Stræte Lagergren har lagt ut bilde av seg og kjæresten Maren Gjertsen. Han opplyser for øvrig at de for aller første gang har hyttejul.

«Gleden er uendelig!», skriver han.

Popartist Maria Mena ønsker god jul til alle sine 169.000 følgere med et kyssebilde av seg og samboeren, Morten Kleppa.

Rasmus Wold har lagt ut bilde av seg selv og hunden foran juletreet med mange pakker under.

«God jul:)», skriver komikeren.

Influencer og TV-kjendis Vita Mashadi har lagt ut bilde av seg og hunden Bjarne.

«Feiret jul med typen i år», fleiper hun.

Tvillingsøsteren Wanda Mashadi har også delt bilder fra samme sted, og med samme hund. Søstrene opplyser at de feirer med sin mor.

Realitykjendis og programleder Nathan «Nate» Kahungu skriver under et bilde av seg og sine kjære:

«Familien Kahungu ønsker dere alle en gledelig jul. Swipe for å se meg bli 5 år igjen».

Neste bilde viser at han sitter på sin mors fang.

Popartist Ina Wroldsen delte julaften bilde av seg selv i festhabitt og med hevet stettglass foran pyntet bord før julemiddag.

«Alle gode ønsker for et magisk nytt år», skriver hun til sine 90.000 følgere.

Artist Alan Walker har hatt som varemerke å bruke munnbind, lenge før pandemien. På julaften delte han et bilde av familien Walkers foran juletreet – han med munnbindet på.

«God jul fra The Walkers», skriver han.

Programleder Ronnie Brede Aase meldte julaften at han hadde et sykedøgn i innspurten.

«Eg skålar i deilig raudvin, etter eit døgn med livleg omgangssjuke. Du verda kor udelikat julefeiringa brått kan bli!», skriver han.

«Skål for at alle får ei så god og sjukdomsfri julefeiring som mogleg. Og for at der kjem nye juler, uten oppkast og diaré. Og ei kjempeskål til alle de som har holdt oss med selskap i #nrkjulestemning»legger han til.

«God jul til deg og dine og dines dine!», skrev skuespiller, forfatter og komiker Odd-Magnus Williamson under et bilde av seg og forfatterkona Tinashe Williamson lille julaften:

Stian Blipp, Rasmus Wold, Pernille Døsvik, Christine Dancke og Sandra Lyng er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.