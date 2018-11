GRILLET: Daværende president Barac Obama ble grillet av komiker Joel McHale på pressemiddagen i mai 2014. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Det hvite hus dropper komiker – erstatter med historiker

Til den årlige pressemiddagen i Det hvite hus, har det lenge vært vanlig å engasjere en komiker til å være vert og «grille» de sittende presidentene og journalistene. Neste år blir det en historiker i stedet.

Tradisjonen for korrespondentmiddagen har vært at en komiker er vert og sender sleivspark til pressen og presidenten i USA – som vanligvis også er til stede under middagen.

Disse har vært verter ved pressemiddagen 2000: Jay Leno 2001: Darrell Hammond 2002: Drew Carey 2003: Ray Charles 2004: Jay Leno 2005: Cedric the Entertainer 2006: Stephen Colbert 2007: Rich Little (David Letterman via video) 2008: Creig Ferguson 2009: Wanda Sykes 2010: Jay Leno 2011: Seth Meyers 2012: Jimmy Kimmel 2013: Conan O’Brien 2014: Joel McHale 2015: Cecily Strong (Keegan-Michael Key med gjesteopptreden) 2016: Karry Wilmore 2017: Hasan Minhaj 2018: Michelle Wolf 2019: Ron Cernow

Denne praksisen brøt Donald Trump i 2017 da han lot være å møte opp, og han gjorde det samme i år, da komiker Michelle Wolf skapte furore med sine spøker om pressesekretær Sarah Sanders.

Nå opplyser korrespondent-organisasjonen i Det hvite hus (WHCA), at de har engasjert historiker og forfatter Ron Chernow til pressemiddagen i april 2019.

I uttalelsen fra WHCA sier ikke lederen Oliver Knox noe om at skrinlegger tradisjonen med å la en komiker grille presidenten og pressen.

«Det gleder meg at Ron vil dele sine livlige og grundig granskede perspektiver på amerikansk politikk og historie på korrespondent-middagen i Det hvite hus», skriver Knox.

Flere har kalt den nye vrien for «feigt», blant andre Wolf.

«WHCA er feiginger. Media er medskyldige. Og jeg kunne ikke vært stoltere», skrev hun på Twitter.

Ifølge Deadline kalles pressemiddagen «The D.C. Nerd Prom», og den har ofte vært kontroversiell. Det ble overskrifter da Stephen Colbert grillet George W. Bush i 2006, og ikke minst i 2011, da Seth Meyers var vert og president Barack Obama grillet Donald Trump. Senere ble det spekulert om det var denne episoden som provoserte Trump til å stille som president.

Etter kontroversen med Michelle Wolf, som spøkte med Sarah Sanders’ utseende, tvitret presidenten:

«Det hvite hus-pressemiddagen som vi kjenner den er DØD. Dette var en komplett katastrofe og belastning for hele vårt fantastiske land og det landet står for. FAKE NEWS lever i beste velgående og ble nydelig illustrert på lørdag.»

Ifølge CNN er endringen fra komiker til historiker en anerkjennelse av at middagen endrer seg drastisk når presidenten ikke møter opp.

Chernow er ingen lettvekter i amerikansk kultur, han har vunnet Pulitzer-prisen og har skrevet kritikerroste biografier om blant andre John D. Rockefeller, George Washington og Ulysses S. Grant. Biografien han skrev om Alexander Hamilton danner også grunnlaget for suksess-musikalen «Hamilton». Ifølge Deadline jobbes det også med å lage en filmversjon av boken «Grant» med Steven Spielberg på regi og Leonardo DiCaprio som produsent.

«Pressefrihet er alltid et aktuelt tema, og dette virker som et passende øyeblikk å gå tilbake til det grunnleggende (...) Selv om jeg aldri har blitt tatt for å være en stand-up-komiker, lover jeg at historietimen min ikke skal bli tørr.» sier Chernow.