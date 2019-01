FORLOVET: Justin Bieber (24) fridde til kjæresten Hailey Bieber (22) på Bahamas i juli. Foto: Nicholas Hunt / Getty Images North America

Justin Bieber og Hailey Bieber er på boligjakt

Paret har de siste månedene bodd i en bolig til 850.000 kroner i måneden. Nå ønsker de å kjøpe en egen bolig sammen.

Det forteller nære kilder av paret til TMZ .

Den kanadiske popstjernen Justin Bieber (24) og modellen Hailey Baldwin Bieber (22) har de siste månedene leid en bolig med fire soverom og syv bad i San Fernando Valley i Los Angeles .

Bieber og Baldwin, som har leid boligen til en svimlende pris på cirka 850.000 norske kroner i måneden, har hatt en del problemer med huset.

Boligens bassengvarmer og klimaanlegg ble ødelagt, men det var imidlertid et brudd i en av rørene i huset som gjorde at de fikk nok. Justin og Hailey, som inngikk leieavtalen i oktober, måtte til slutt flytte ut i desember på grunn av problemene.

Siden har paret bodd på et hotell i Beverly Hills. Justin og Hailey vil imidlertid ikke få problemer med leiekontrakt, ettersom de hadde en månedlig avtale med utleier.

Nå ønsker de å kjøpe en egen bolig. Kilder forteller til TMZ at de nå er på boligjakt og ønsker å investere i en egen bolig sammen.

Fridde på restaurant

I juli bekreftet popstjernen på Instagram at han var forlovet med Baldwin. Vitner har fortalt TMZ at Bieber fridde mens paret var på ferie på Bahamas .

Popstjernen skal ha fridd til Baldwin på en hotellrestaurant. Gjestene i restauranten var angivelig midt i dansingen da Biebers sikkerhetsvakt skal ha bedt alle om å legge bort telefonene, fordi «noe spesielt var i ferd med å skje». Så skal artisten ha gått ned på kne .

I september skrev flere internasjonale medier at paret besøkte tinghuset i New York hvor det ble utstedt ekteskapsattester . Planen er at bryllupet skal finne sted i år.

De siste årene har Hailey Baldwin Bieber blitt en gjenganger på sosiale medier og i aviser. Men modellen er imidlertid godt vant med rampelyset fra hun var en liten jente. 22-åringen ble nemlig født inn i en av USAs mest kjente skuespillerfamilier - som datter av Stephen Baldwin (52) og niese til Alec Baldwin (60) , Daniel Baldwin (58) og William Baldwin (55).

