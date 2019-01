NY JOBB, NY BOLIG: Marius Borg Høiby og kjæresten og samboer Juliane Snekkestad har kjøpt bolig i Tønsberg. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Marius Borg Høiby kjøpte bolig sammen med kjæresten i Tønsberg

2019-01-03

Sønnen til kronprinsesse Mette Marit, Marius Borg Høiby (21), har kjøpt bolig i Tønsberg sammen med kjæresten Juliane Snekkestad (23).

Publisert: 03.01.19 18:27

Det bekrefter hennes far, Jesper Snekkestad overfor Tønsbergs Blad .

– Ja, de har kjøpt bolig sammen. Men det er en privat sak, så jeg vet ikke om jeg skal uttale meg noe særlig mer, sier Jesper Snekkestad til Tønsbergs Blad .



Ifølge Tønsbergs Blad skal kronprinsessen ha vært med sønnen og Juliane Snekkestad på visning i forkant av boligkjøpet.

I april ii fjor ble det annonsert at Marius Borg Høiby (21) hadde fått jobb i det britiske magasinet Tempus, der han ble presentert som «style editor».

Tidligere i desember meldte Se og Hør at han mistet jobben som følge av at magasinet ble avviklet. I romjulen meldte VG at han hadde fått ny jobb og at han i januar og februar i år, skal jobbe i i salgs- og markedsavdelingen i selskapet Selvaag Bolig .

Konserndirektør for kommunikasjon og marked i Selvaag Bolig, Kristoffer Gregersen, bekreftet overfor VG at Høiby skal jobbe i selskapets salg- og markedsavdeling i januar og februar.