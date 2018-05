FINALEKLARE: Vårens «Paradise Hotel» avsluttes torsdag. Men finalefesten foregikk ikke uten dramatikk. Foto: TV3

«Paradise»-vinner røpet seg på direkten

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 31.05.18 23:15

Én av deltagerne avslørte vinnerne i «Paradise Hotel» i et liveintervju på Seoghør.no drøye én time før finalen startet på TV. – Vi forstår at det har skjedd en «hendelse», svarer TV3.

Torsdag går vårens store «Paradise Hotel»-finale av stabelen, og det betyr at deltagerne er samlet til en stor finalefest på Rockefeller i Oslo, der også pressen er til stede. Senere på kvelden ser deltagerne finaleprogrammet sammen med venner, TV-produksjonen og pressen.

Men denne gangen gikk det galt. I et liveintervju med Seoghør.no røpet nemlig én av vinnerne seg, og avslørte hvem som gikk helt til topps i realityserien.

Hendelsen skal ha skjedd i etterkant av selve intervjuet, der deltageren det var snakk om ikke visste at kamera fortsatt rullet. Etter hva VG kjenner til skal klippet være fjernet fra nettsiden, men skaden har allerede skjedd ettersom tabben raskt spredde seg i sosiale medier.

– Vi forstår at det har skjedd en hendelse, ja, sier pressesjef i TV3 , Line Vee Hanum, til VG.

Hanum legger ikke skjul på at hun synes det er synd at noen av deltagerne røper seg drøye timen før programmet sendes på TV, men innser at tabben ikke ble gjort med overlegg.

– Dette er rett og slett ny teknologi, der journalister sender liveintervjuer. Og da skjer plutselig dette. Det er en erfaring vi tar med oss videre, forteller hun.

– På hvilken måte?

– Vi må evaluere dette senere, men jeg tror at det vil hjelpe å preppe deltagerne enda mer i forkant. Veldig mange deltagere er vant til å snakke med journalister, men da er de jo ikke live.

– Hvor problematisk er en slik tabbe for TV3 rett før finalen sendes på TV?

– Vi vil jo ikke at hemmelig informasjon skal lekke ut, men så er det ganske vesentlig om det er gjort med intensjon eller ikke. Nå har ikke jeg sett klippet, men det virker jo ikke som at dette er gjort for å ødelegge.

Som i andre TV-produksjoner inngår TV3 kontrakter med deltagerne i forkant av innspillingen. I kontrakten fremgår det at kanalen kan benytte sanksjoner mot deltagere som røper viktig innhold i produksjonen

– Ja, det står i kontraktene. Men hvorvidt vi benytter oss av sanksjonsmuligheter, det tar vi fra gang til gang. Sånn jeg har forstått det, var det her snakk om en forsnakkelse.

– Snakker vi her om en klekkelig bot?

– Nå kan ikke jeg gå inn på kontraktene til «Paradise Hotel»-deltagerne. Men på generelt grunnlag kan jeg si at man har anledning til å komme med sanksjoner overfor deltagere som ødelegger for produksjoner. Men det har sjelden skjedd. At folk med vilje ødelegger produksjoner kan jeg ikke huske å ha opplevd. Når sånt skjer, er det ofte uhell, sier Line Vee Hanum til VG.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med deltageren det gjelder i etterkant direkte-tv-tabben.