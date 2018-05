STREIKEMØTE: NRK-profilene Jarl Roheim Håkonsen, Rima Iraki, Tove Bjørgaas, Ole Torp og Yama Wolasmal streiker. Tirsdag ettermiddag var det streikemøte på Sentrum Scene i Oslo. Jarle Roheim Håkonsen er streikeleder for Dagsrevyen. Foto: TORE KRISTIANSEN

NRK-streiken koster 1,4 millioner hver dag

Publisert: 15.05.18 17:57

Journalistene i NRK kan streike lenge. Norsk Journalistlag har nesten 80 millioner kroner i streikekassen og råd til å betale streikebidrag i ukevis.

Leder i Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen vil ikke kommentere beløpene, men henviser til bransjebladet Journalistens opplysninger:

Fagbladet skriver at Norsk Journalistlag ved utgangen av 2017 hadde 79,8 millioner kroner på bok. 1700 journalister er tatt ut i streik og hver dag koster 1,4 millioner kroner i streikebidrag.

Økte streikebidraget

En streikende journalist får 770 kroner pr dag i streikebidrag. Dette er skattefritt. I tillegg mottar forsørgere 100 kroner ekstra i forsørgerbidrag. «Ukelønnen» blir da 5390 kroner og eventuelt 700 kroner ekstra i forsørgertillegg. Journalisten skriver at det er budsjettert med forsørgertillegg til 3 av 4 av de streikende.

Streikebidraget er større enn noen gang etter at Landstyret i Norsk Journalistlag vedtok en ekstraordinær økning.

NRK-streik for fjerde gang

NRK -journalistene er i streik for fjerde gang siden 1990. Norsk Journalistlag skriver at streik er det man setter i verk når alle argumenter er oppbrukt, og all tid er gått ut. Norsk Journalistlag har gjennomført fem streiker siden starten i 1946. Den siste streiken i avisene og nettavisene var våren 2004, mens journalistene i NRK streiket 8 dager fra 1. juni 2006.

NRKs journalister som er organisert i Norsk Journalistlag streiket i 1990, 1993 og 2006. I 1990 startet streiken 02.00 natt til tirsdag 19. juni, og den varte i 25 dager. I 1993 startet streiken 20. mai kl. 04.45. Denne streiken varte i tre dager. I 2006 var 1515 NRK-journalister i streik i åtte dager fra 1. juni.

Varer streiken like lenge som i 1990, kan NRKs sendinger fra fotball-VM i Tyskland bli rammet. Mesterskapet starter 9. juni og avsluttes i Berlin 9. juli.

NRK skal sende kamper fra gruppene A, E og F. En av kampene som kan bli rammet, er åpningskampen mellom Tyskland og Costa Rica i gruppe A lørdag 9. juni.

– Det er jo en måned til VM begynner, og vi håper selvsagt streiken er over innen den tid, men uansett har vi tilgang på TB-bildene fra kampene og mange på jobb. Så det vil bli VM på NRK uten at vi i dag kan si akkurat hvordan sendingene eventuelt vil være, sier Marius Lillelien, fungerende mediedirektør i NRK, til NTB.