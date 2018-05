UNIK: – Alle mødre er unike og Barbro var spesielt unik. Hun minner meg så mye om min egen mor og jeg kommer til å tenke på dem begge to når jeg fremfører den sangen, jeg vil hylle dem begge to, sier Carola. Foto: Nils Bjåland

Slik tar Carola et siste farvel med Lill-Babs

Publisert: 25.05.18 09:06

Til helgen er det både minnegudstjeneste og begravelse for Lill-Babs. I et TV-program på søndag hyller Carola Häggkvist den folkekjære artisten med en sang full av kjærlighet. En sang som Lill-Babs døtre har bedt henne spesielt om å synge på denne dagen.

– Det føles veldig fint for meg å få lov til å gjøre det, sier Carola i en pressemelding som Aftonbladet har gjengitt innholdet av.

28. mai blir Lill-Babs begravet i Järvsö kirke i hennes hjembygd. Dagen før inviterer døtrene hennes til en minnegudstjeneste for allmennheten i Storkyrkan i Stockholm. Det er morsdag i Sverige på søndag – og på kvelden sendes «Mammagalan» på svensk Kanal 5- og i dette programmet skal Carola fremføre Lill-Babs låt «Du är publiken».

– Alle mødre er unike og Barbro var spesielt unik. Hun minner meg så mye om min egen mor og jeg kommer til å tenke på dem begge to når jeg fremfører den sangen, jeg vil hylle dem begge to, skriver Carola i pressemeldingen.

Hun forteller at det Lill-Babs døtre som hadde bedt henne spesielt om å fremføre akkurat denne sangen.

– Det er en vakker og ærlig sang hvor man ydmykt takker publikum, fortsetter Carola.

Hun var bare 12 år da de to møttes første gang i forbindelse med et TV-program til ære for Evert Taube.

– Hun var varm og tøff på samme tid. Akkurat som min egen mor, minnes Carola.

Barbro «Lill-Babs» Svensson døde 3. april og ble 80 år gammel. 5. mars ble artisten lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt. Der oppdaget legene at hun led av en akutt og ondartet form for kreft.

«Vår elskede mamma, mormor, gammelmormor, søster, svigermor, moster, faster har etterlatt oss i stor sorg og savn etter kort tids sykdom», heter det i teksten til dødsannonsen som først ble omtalt i Hela Hälsingland.

– Vår kjære mor, søster, bestemor, oldemor og tante har nå gått bort fredelig etter kort tids sykdom. Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familie, kolleger og venner, men nå får det hvile, skrev datteren Kristin Kaspersen på Instagram

