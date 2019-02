Sølvbjørn til «Ut og stjele hester»

FIKK PRIS: Hans Petter Moland og skuespillerne Stellan Skarsgard, Bjørn Floberg, Jon Ranes, Tobias Santelmann og Danica Curcic poserer for fotografene under Berlin internasjonale filmfestival. Filmfotograf Rasmus Videbæk, som ikke er på bildet, fikk sølvbjørnen for beste foto for «Ut og stjele hester». Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/DPA / NTB scanpix