SPILLER POLARHELTER: Pål Sverre Hagen spiller Roald Amundsen i den nye storfilmen «Amundsen», mens Trond Espen Seim er Fridtjof Nansen i filmen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Pål Sverre Hagen (38): Utfordrende å spille en som så ut som en 70-åring

Det er Roald Amundsens film. Men Fridtjof Nansen har også fått en plass i «Amundsen» som har premiere på fredag. På hver sin måte har Pål Sverre Hagen og Trond Espen Seim dermed blitt en del av våre to største polarhelter liv og historie.

Publisert: 14.02.19 07:46







– Roald Amundsen var en kompromissløs person - og hans evne til å se muligheter der mange andre bare så begrensinger, er noe av det som fascinerer meg ved denne mannen, sier Pål Sverre Hagen til VG.

les også Smeltevann rant som en elv gjennom settet på «Amundsen»-filmen: – Det føltes ironisk

I den nye filmen spiller han polarhelten fra Amundsen var 20 år til han døde 56 år gammel. Trond Espen Seims rolle er langt mindre på lerretet, men i kraft av sin historiske betydning har Nansen likevel en ikke uviktig plass

– Da han døde så han jo ut som en 70 åring og det å spille en mann som så så gammel ut, ble en snedig utfordring for meg, sier 38 år gamle Pål Sverre Hagen.

PÅ SYDPOLEN: Roald Amundsen i Pål Sverre Hagens skikkelse i filmen «Amundsen». Foto: Motion Blur

Det er ingen hemmelighet at Fridtjof Nansen var harmdirrende forbannet på Roald Amundsen da han fikk «Fram» for å utforske Polhavet - men i stedet dro mot Sydpolen.

les også Klar med Roald Amundsen-film: – Ingen ren heltehistorie

– For meg har dette vært en fin anledning til å bli bedre kjent med en av våre store polarhelter og jeg har lest flere biografier om Nansen. Han var heldig med timingen sin da han gjorde sine bragder. Norge trengte en helt som kunne være med på å bygge nasjonen. Amundsen hadde ikke en fullt så god timing. Nansen var utadvendt og populær. Amundsen var langt mer innadvendt, sier Trond Espen Seim om sin rollefigur i «Amundsen».

ALIAS NANSEN: Trond Espen Seim i rollen som Nansen i «Amundsen». Foto: Motion Blur

VG har onsdag anmeldt «Amundsen» og gir filmen terningkast tre. «Filmen postulerer langt på vei at Nansen gjorde det han gjorde for forskningen og vitenskapens skyld, og at det Amundsen drev med var noe mindre edelt – nemlig kappløp. Sport», skriver vår anmelder Morten Ståle Nilsen.

– Det er noe veldig gåtefullt ved Roald Amundsen, hva lette han egentlig etter. Alt er egentlig ekstremt ubegripelig. For meg har noe av det viktigste vært å forstå hans indre verden og hans måte å se verden utenfor på. Han måtte kanskje være som han var, sier Hagen.

les også Han tjente mest av alle på «Kon-Tiki»-flåten

Selv føler han på mange måter at han har «vært» Roald Amundsen i flere år nå.

– Roald Amundsen har bitt seg fast i meg. For meg starter arbeidet med en rolle som dette med en gåte, så er det opp til meg å gi svar på denne gåten, sier Hagen og fortsetter:

– Amundsen er fortsatt en levende skikkelse i vår historie. Arbeidet med en rolle som Roald Amundsen, er som å åpne en skattekiste av kunnskap og oppdage at denne mannen fortsatt har en plass i vår historiske bevissthet, sier Pål Sverre Hagen.

Det er ikke første gang han spiller en Norges helter - mange vil huske Pål Sverre Hagen fra rollen som Thor Heyerdahl i «Kon-Tiki» som hadde premiere i 2012.

– Det var en litt annerledes rolle også i forhold til at jeg kunne ha samtaler med familiemedlemmer som stod Heyerdahl mye nærmere i tid, enn situasjonen har vært i forhold til Amundsen. Men jeg føler sterkt på ansvaret man påtar seg ved å spille denne typen roller ved at man går inn i ettermælet til vedkommende, sier Hagen.

Men for han handler det ikke bare om ansvar et ansvar han på tar. Det handler også om å lære av det mennesket man bruker mye tid på å bli kjent med.

– Jeg føler at jeg tar på meg mye av kraften til et annet menneske. En kraft jeg kan lære noe av og ta med meg videre i mitt eget liv, forklarer Pål Sverre Hagen.