SMILTE OG LO: Dette bildet av Carola Häqqkvist og Runar Søgaard, tatt i 1991, viste et lykkelig par. Foto: Christian Fougner

«Farmen kjendis»-deltager Runar Søgaard mener Carola lyver om bruddet

Den TV-aktuelle nordmannen er ikke nådig mot ekskona.

Publisert: 29.01.19 19:29







«Farmen kjendis», den tredje i rekken, er mandag tilbake på TV 2 -skjermen. Og i en av hovedrollene finner vi mye omtalte tidligere predikant Runar Søgaard (51), aller best kjent som Carola Häggkvists (52) norske eksmann.

I dag jobber Søgaard som coach og med lederskapsutvikling og holder mellom 60 og 70 motivasjonsforedrag i året. 51-åringen legger ikke skjul på at «Farmen kjendis» ga ham nye tanker han vil ta med seg til utsiden.

– Det er noe med gruppedynamikken når ingen er komfortable og man har lite mat. Man får et helt annet reaksjonsmønster enn man har til vanlig. Jeg har en hel del nytt å ta med meg, ja, sier han til VG.

Hjemme i Sverige er pressen imidlertid fortsatt aller mest opptatt av hva som egentlig skjedde da Carola og Søgaard gikk fra hverandre for over 18 år siden - i 2000. Da Häggkvist var med i TV4-programmet «Så mycket bedre» i 2014 ville hun ikke engang omtale sin eksmann ved navn.

les også Runar Søgaard ut mot «uærlige, usle og late journalister»: - Har fått nok

arrow-left

arrow-right expand-left BRYLLUPET: Det var i 1990 at predikanten Runar Søgaard giftet seg med Sveriges yndling, Carola Häggkvist.

– Det føles bedre å si «min sønns pappa». Det gjør det, forklarte hun da.

Og:

– Vi snakker ikke så mye sammen. Amadeus (20) har blitt såpass stor, og det føles godt å kunne ta ting direkte med sønnen vår. Han har så bra selvfølelse og trygghet i sitt liv at han klarer å stå opp for seg selv. Både overfor meg og pappaen, sa hun.

OPPDATERT? Her er deltagerne i vårens «Farmen kjendis»

Så sent som i desember uttalte hun noe kryptisk følgende til svenske Aftonbladet:

– Jeg ville rense opp og forlate ting. Og siden det har jeg jobbet på en helt ny måte, med mer åpne øyne.

les også Dette er meldingen Runar Søgaard er politianmeldt for

På spørsmål fra VG om hva han synes om at ekskona uttaler seg på denne måten, legger «Farmen kjendis»-deltageren lite imellom.

– Jeg leser ikke så mange aviser. Når det er sagt synes jeg kanskje det hadde vært mer realt om Carola kunne forholdt seg mer til sannheten.

– Så du mener at hun lyver?

– Ja. I underholdningsbransjen i Sverige vet folk hva som var grunnen til bruddet. Men jeg tror ikke jeg skal snakke helt åpent om det ennå. Kanskje jeg gjør det om ikke så lenge. Sannheten vil alltid seire til slutt. Før eller siden kommer sannheten fram.

Sett denne? VGTV møtte Runar Søgaard utenfor Sverigedemokratarnes valgvake:

Ifølge Søgaard har det aller viktigste for ham vært å ikke snakke negativt om mamma Carola til Amadeus under sønnens oppvekst. Men da Amadeus var i tenårene skal han ha fortalt ham sin side av saken, og bedt ham ta kontakt med eksparets felles venner for å få bekreftet historien.

– Jeg har aldri snakket om dette i media. Men det har vært en hel del skriverier i Sverige, og jeg kjente tidlig at hun prøvde å vri alt over på meg. Da kjenner jeg at «Ok, Amadeus er voksen. Hvor mye skitt skal jeg ta». Egentlig vil jeg ikke slå tilbake, men jeg er nær det punktet der jeg sier rett ut hva det var som skjedde.

PREMIEREKLARE: Donna Ionna (bakerst), Runar Søgaard og Trude Mostue er alle klare for mandagens premiere av «Farmen kjendis». I den første episoden er det ikke bare god stemning mellom deltagerne. Foto: Fredrik Hagen

– Var det så dårlig stemning mellom dere som Carola skisserer?

– Ja, det var det. Og det ligger så mange undertoner i det hun har uttalt. Men det var jeg som gikk fra henne, mener 51-åringen, som er bosatt i Stockholm.

Han sier han aldri har hatt problemer med kvinnen han var sammen med i 12 år og gift med i ti. Kanskje bortsett fra det første året etter bruddet.

– Som par kjente vi hverandre ut og inn, og visste hvilke knapper vi skulle trykke på. Vi visste hva som gjorde den andre forbannet og hva som gjorde den andre lei seg. Som filosofene sier ligger hat og kjærlighet veldig nært hverandre.

les også Carolas katt tok fyr

– Jeg kjenner henne jo bedre enn noen. Og min oppgave overfor min sønn har vært å hedre hans mamma. Hun er en fantastisk sanger, det er ingen som slår henne på scenen. Men tiden på scenen er en ganske liten del av en persons liv. Og ja, det er synd at det ble sånn, forteller Søgaard, som mener han selv la alt bak seg kort tid etter samlivsbruddet.

– Men hun gjorde nok ikke det. Og det er derfor det har vært så mye skriverier hjemme i Sverige.

VG har vært i kontakt med Carola Häggkvist gjennom hennes talsperson, Hanna Ohlsson. De ønsker ikke kommentere utsagnene fra eksmannen, Runar Sørgaard.

– Hvordan går det med kjærligheten i dag?

– Akkurat det har jeg ingen kommentar til, sier «Farmen kjendis»-klare Runar Søgaard med et smil.

Allerede i den første «Farmen»-episoden vekker Søgaard oppsikt blant flere av de andre deltagerne. På gården henger det nemlig to døde kaniner, som modellmamma Donna Ionna (49) reagerer kraftig på, så ille at hun tar til tårene. Søgaard bestemmer seg derfor for å tulle litt med henne og løper inn på kjøkkenet til henne med den ene kaninen.

Enda verre blir det når han kapper hodet av kaninen, og legger det på puta til Svein Østvik (57), best kjent «Charterfeber». Østvik reagerer med avsky.

DELTAGERNE: Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna og programleder Gaute Grøtta Grav er alle klare for en ny runde av «Farmen kjendis» Foto: Fredrik Hagen

Men det var én ting han ikke hadde tenkt på før han la kaninhodet i senga til Østvik.

– Jeg elsker mennesker og elsker å tulle med mennesker. Men jeg tenkte ikke på at denne kaninen hadde hengt i kjelleren. Så da jeg skar hodet av den og la den på puta, begynte blodet å renne - fordi det plutselig lå i romtemperatur. Så det ble en mer blodig pute enn jeg hadde regnet med, medgir 51-åringen.

les også Carola gir kjæresten ekteskapsråd på Instagram

I forrige uke skrev svenske Expressen i en kommentar at Søgaard risikerer lang fengselsstraff for økonomisk kriminalitet i hjemlandet, gjennom et selskap, der en slektning av ham sto som formell eier. Rettssaken dreier seg om momsfusk, og at selskapets inntekter - drøye 1,5 millioner kroner, blant annet skal ha gått rett til Søgaards private konto, uten at det er betalt skatt.

Til VG forteller Søgaard at «den andre hovedpersonen» er alvorlig syk, og ikke har medvirket i rettssaken, og at det går mot en ny rettssak i 2020.

– Min advokat har aldri noensinne vært med på at det avholdes en rettssak uten at den som er hovedmistenkt er til stede. Jeg er ikke det minste urolig, for det er helt usannsynlig at jeg skal få lang fengselsstraff for dette. Det er bisarre påstander, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier han til VG.