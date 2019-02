Erik Plesner er mannen som handlet inn mat, drikke og godteri til deltagerne i årets «Farmen kjendis» på TV 2. Foto: TV 2

Mannen som hjalp «Farmen kjendis»-deltagerne med regelbrudd: – Produsenten kjeftet og var veldig irritert

Til tross for muntlig tirade fra «Farmen kjendis»-produsenten angrer ikke danske Erik Plesner på at han serverte smuglervarer til gården. – Jeg spilte dum og latet som at jeg ikke skjønte norsk, sier han til VG.

Publisert: 05.02.19 15:56







Mandag skrev VG om den store «smuglerfesten» i «Farmen kjendis», der deltagerne godtet seg i blant annet pizza fra Peppes, brus, sjokolade, øl og snus. Varene ble gjort tilgjengelig gjennom hjelp fra en frem til nå ikke-navngitt person som bor i nærheten av Li gård utenfor Tangen i Hedmark.

Geir Hamnes, manager for deltagerne Runar Søgaard (51), Kathrine Sørland (38) og Svein Østvik (57), innrømmet til VG mandag at han betalte «pizzafesten» – på drøye 5.000 kroner – via Vipps.

VG har tirsdag fått kontakt med «naboen» som fikset varene for «Farmen kjendis»-deltagerne. Han er dansk, heter Erik Plesner, og har ingen problemer med å innrømme at han hjalp til så godt han kunne.

– «Farmen kjendis»-gården ligger i området der jeg bor, og her bor det få mennesker. En dag ringte det plutselig på døren, sier Plesner til VG.

Sett denne? Trude Mostue og Donna Ioanna røk allerede i den første «Farmen kjendis»-uken i tottene på hverandre:

«Vi er sultne og trenger mat»

Utenfor sto, ifølge den danske naboen, Runar Søgaard og Svein Østvik. Selv flyttet Plesner inn på stedet kun en drøy måned før han fikk «Farmen kjendis»-besøket, og han syntes derfor det var hyggelig da Søgaard og Østvik presenterte seg som naboer.

– Jeg skjønte ikke hvem de var. De spurte om de kunne få komme inn, noe de fikk lov til. Da jeg spurte om de hadde lyst på noe, fikk jeg til svar at «Ja, vi er så sultne.» Jeg syntes det var en rar ting av dem å si, det er jo ikke ofte man går til naboene sine for å få mat. Men jeg ville ikke være uhøflig.

Plesner visste godt at «Farmen» ble spilt inn like ved, og etter hvert skjønte han at de to gjestene faktisk var deltagere i programmet.

Som du ser av kartet under ligger Plesners bolig drøye én kilometer fra «Farmen kjendis»-gården:

– Runar sa unnskyld for at de kom og brydde meg med dette, men at jeg måtte skjønne at de bare fikk poteter og vann på «Farmen»-gården. «Vi er sultne og trenger mat», sa de. Dermed fant jeg noe mat i kjøleskapet, og spurte dem om de ville ha en pils. Det ville de, så jeg fant fram et par halvlitere, kaffe og litt nøtter. Så satt vi på balkongen min en times tid og snakket. Det var veldig hyggelig.

les også «Farmen kjendis»: Donna røk ut etter isfront og skittkasting

Og:

– De spurte om jeg kunne skaffe litt pizza og cola, og det kunne jeg jo. Jeg kunne kjøre og hente på Hamar. Dermed gikk vi inn på nettsidene til Peppes Pizza og fant ut hva de ville ha. Vi avtalte at deltagerne skulle hente pizzaene etter at sola var gått ned. De hentet pizza, cola og Kvikklunsj, og forsvant inn i skogen igjen, forteller han.

– Ser ingen grunn til å angre

– Hvor ofte fikk du besøk av dem i tiden etterpå?

– Det hendte at deltagere kom og spurte om å få mat. Selv er jeg et vanlig, kristent menneske, som har bodd i fattige land der mennesker virkelig ikke har mat. Og jeg har aldri sagt nei til noen som spurt om mat. De var utrolig hyggelige, og jeg syntes synd på dem. Det kom én som hadde fryktelig lyst på sjokolade, og da skaffet jeg en stor én fra Freia. Én ville forferdelig gjerne ha en Red bull, så da kjøpte jeg det og. Jeg kjøpte litt forskjellige ting som de ba om. Og så ringte de noen, som betalte med Vipps. Noen fikk kaffe iblant også. Det syntes de var godt. Men jeg fikk ikke besøk så veldig ofte, kanskje 3–4 ganger totalt.

REAGERTE KRAFTIG: Programleder Gaute Grøtta Grav skal ha vært svært sint da han tok et oppgjør med deltagerne etter at de var fersket for matjukset. Foto: Lise Skogstad

Som VG skrev mandag skal TV 2 og produksjonsselskapet Strix ha foretatt en razzia på gården. Deltagerne ble fersket, noe som førte til oppvaskmøte og kjeft fra en rasende programleder Gaute Grøtta Grav (39).

Men Plesner har ingen dårlig samvittighet for at han hjalp den sultne gjengen.

– Nei, jeg ser ikke noen som helst grunn til å angre. Jeg har ikke tatt initiativ til noe, eller oppfordret dem til noe de syntes var feil. Det var bestandig de som kom til meg og ville ha hjelp. Så jeg hjalp dem. Det har jeg ingen problemer med. Hvis noen synes livet blir forferdelig mye bedre med en sjokolade eller en Red bull, da skal ikke jeg være den som sier nei. At de som jobber i TV-selskapet blir sinte er lett å forstå, men det er ikke mitt problem. Det må de snakke med deltagerne om.

Fikk kjeft av TV-produsenten

Dansken skjønte etter hvert at deltagerne hadde blitt fersket av produksjonen. Det var ikke vanskelig å forstå når telefonen én dag ringte, og han forsto hvem det var.

GOD STEMNING: Ronald Pulk (til venstre) skal ha vært den eneste som ikke ville delta i matjukset på gården. Trude Mostue, Svein Østvik, Tiril Sjåstad Christiansen og Erik Anders Sæter derimot ... Foto: Fredrik Hagen

– Det var produsenten for programmet, og han var ikke i noe særlig godt humør. Han var ikke en hyggelig mann å snakke med.

– Og hva sa han?

– Han var veldig irritert og kjeftet på meg. Sa at jeg ødela TV-opptakene og så videre. Men jeg har ikke ødelagt noe som helst. Jeg skjønner at de lager et TV-program, at deltagere har skrevet under på kontrakter og at de selv velger om de vil være med på «Farmen kjendis» eller ikke. Men jeg spør ikke om kontraktene deres når de kommer på døren og ber meg om mat.

Ifølge Plesner, lot han som han skjønte lite da produsenten ringte.

– For å si det sånn: Jeg var opptatt av at jeg ikke skulle skape problemer for disse menneskene, så jeg ville ikke si mer enn jeg måtte. Jeg visste heller ikke hvor mye produksjonen visste om hva og hvor mye de hadde fått – eller om de hadde innrømmet alt. Jeg er jo dansk, så jeg spilte dum og latet som at jeg ikke skjønte norsk. Etter hvert skjønte mannen i den andre enden at dette ikke var noe poeng. Så var det slutt.

FESTMÅLTID: Martine Lunde, Svein Østvik og Tiril Sjåstad Christiansen skal alle ha kost seg med smuglervarene inne på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Espen Solli

– Han snakket veldig fort og var fryktelig sint. Jeg skjønte alt han sa, men lot som at jeg skjønte betydelig mindre.

Kjente ikke igjen noen av deltagerne

– Hvor mye fikk du i kroner og øre for denne jobben?

– Deltagerne betalte for det de fikk. Og så fikk jeg litt for jobben, jeg måtte jo kjøre for å hente pizzaene og slikt – og det koster også penger. Men jeg viste dem regninger fra butikkene, så det var ikke noe lureri. Jeg fikk litt for jobben jeg gjorde, men jeg husker ikke hvor mye de betalte totalt. De betalte fra gang til gang, forteller Erik Plesner, som tror «Farmen kjendis»-deltagerne lot seg overraske av spesielt én ting.

– Jeg opplevde dem alle som veldig takknemlige. Men de var nok overrasket over at jeg ikke kjente én eneste av dem igjen. Akkurat det er de nok ikke vant til, sier han med et smil.

VG har vært i kontakt med presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.