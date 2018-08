HELE GJENGEN: Bakre rad f. v: Frank Løke, Aune Sand, Jan Gunnar Solli og Morten Hegseth. Midterste rad: Dorthe Skappel, Amalie Snøløs, Marianne Krogness og Thea Næss. Fremste rad: Aleksander Sæterstøl, Martine Lunde, Einar Nilsson og Sophie Elise Isachsen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Dette er årets «Skal vi danse»-deltagere

Publisert: 07.08.18 11:14 Oppdatert: 07.08.18 12:22

OPERAEN (VG) Tolv nye kjendiser er klare for å spenne på seg danseskoene og kjempe om å nå toppen i en av høstens største TV-konkurranser.

I juni kunne VG avsløre at blant andre tidligere håndballspiller Frank Løke (38), tidligere «Farmen»-deltager Amalie Snøløs (22), blogger og «Bloggerne»-profil Sophie Elise Isachsen (23), VGs egen Morten Hegseth Riiber (32), samt «Paradise Hotel»-paret Martine Lunde (22) og Aleksander Sæterstøl (22) var klare eller aktuelle for programmet.

Alle seks er nå bekreftet under lanseringen til TV 2 på Operaen i Oslo. I tillegg ble det klart at Marianne Krogness (66), Thea Næss (33), Aune Sand (52), Jan Gunnar Solli (37) og Einar Nilsson (54) skal svinge seg på dansegulvet i høst.

Den kanskje aller største overraskelsen for de fleste er derimot at TV 2-veteran og «God kveld Norge»-dronning Dorthe Skappel (55) skal delta. Til VG forteller hun at hun ikke har danset siden ungdomsskolen, og at hun ikke er kjent for å være noen treningsnarkoman.

– Men jeg har nok mer konkurranseinstinkt enn man skulle tro!

Under kan du lese om alle de ferske «Skal vi danse»-deltagerne.

Amalie Snøløs (22)

Snøløs skaffet seg kjendisstatus etter oppholdet på «Farmen» i fjor, som tok henne helt til en tredjeplass i den populære gårdskonkurransen. Siden har hun startet karriere som modell, og funnet kjærligheten med «Skam»-skuespiller Herman Tømmeraas, som har lang erfaring med dans bak seg.

– Det er veldig kult å ha en slags mentor hjemme, sier hun til VGTV.

Hun avslører at Tømmeraas også ble spurt om å være med, men at han ikke turte.

Sophie Elise Isachsen (23)

Isachsen har blogget i en årrekke og har også gitt ut flere låter som artist. 23-åringen fra Harstad har også vært med i seks sesonger av TV 2-serien «Bloggerne, samt hatt sin egen TV-serie på samme kanal.

Hun forteller til VGTV at hun har blitt spurt en rekke ganger tidligere, men at hun først hadde muligheten til å bli med i år.

Morten Hegseth (32)

VGTV-profilen har de siste årene gjort suksess med «Panelet» sammen med Vegard Harm (22), som han også har podcast sammen med. 32-åringen har lang erfaring som kjendisjournalist, og har dukket opp på flere programmer i karrieren, blant annet «4-stjernes middag» og «Huskestue».

– Morten Hegseth er et pinnedyr som overhodet ikke kan danse, sier han til VGTV-mikrofonen han vanligvis pleier å ha i hånden.

Martine Lunde (22)

Med en stor følgerskare på Instagram var Lunde kjent for flere før hun sjekket inn på «Paradise Hotel» tidligere i år. Etter oppholdet startet hun egen blogg. Nå er hun aktuell i den nye sesongen av «Farmen kjendis», som riktignok ikke kommer på TV før til våren. På høsten blir hun å se i «Skal vi danse» med kjæresten Alexander Sæterstøl.

Aleksander Sæterstøl (22)

Bergenseren dukket også opp i årets «Paradise Hotel», der han fant tonen med Martine Lunde. Han fikk i fjor en rolle i TV-serien «Melk», og er nå klar for skjermen igjen, denne gangen på parketten.

Frank Løke (38)

Den pensjonerte håndballspilleren har dukket titt og ofte opp på TV-skjermen i det siste. På «Farmen kjendis» var han involvert i flere konflikter, og er ikke kjent for å holde tilbake. 38-åringen sier ikke nei til en utfordring, og nå er det dansegulvet som skal få kjørt seg.

– Jeg håper rytme er noe du kan trene opp og ikke noe du er født med, sier han til VGTV etter lanseringen.

– Jeg kan garantere seerne at dette kommer til å bli drøyt. Jeg kommer til å tråkke over streken flere ganger. Det er bedre med tilgivelse enn tillatelse.

Marianne Krogness (66)

Krogness har en lang karriere som skuespiller, sanger og revyartist bak seg. 66-åringen er med andre ord overhodet ikke fremmet for scenen og showbiz.

Thea Næss (33)

Med både verdensmestertittel i både amatør- og proffklassen i kickboksing, skal det ikke stå på formen når Næss inntar dansegulvet. Hun har over 100 kamper bak seg. Forhåpentligvis blir det ingen knockout på dansegulvet i høst.

Aune Sand (52)

Den norske kunstneren, filmregissøren og forfatteren har fått mye oppmerksomhet med sine verker som filmen «Dis» og boken «Jordbærmus». I vår dukket han opp i «Farmen kjendis», men ble den første til å forlate gården. Han er gift med Marianne Aulie.

– Det er en drøm at de tar med en gammel skrott som meg, sier han til VGTV, og benyttet direktesendingen til å hylle sønnen sin.

Jan Gunnar Solli (37)

Den tidligere fotballspilleren fra Arendal har gjort suksess i både Brann, Vålerenga og Rosenborg. Han har også spilt for New York Red Bulls og Hammarby Fotboll. Ved siden av fotballkarrieren har han gjort karriere som DJ, og varmet opp for store stjerner som Calvin Harris, David Guetta og Steve Aoki. Det er med andre ord ingenting som skulle tilsi at det ikke står bra til med dansefoten.

Einar Nilsson (54)

Nilsson er også kjent fra TV-skjermen. Det er imidlertid malerkosten han er kjent for å føre, og ikke en dansepartner. I «Tid for hjem» er han kjent som den energiske krølltoppen som bidrar til å gjøre om oppussingsobjekter til drømmeleiligheter.