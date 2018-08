KLAR FOR REALITY: Iman Meskini (21) er tilbake på TV-skjermen, denne gangen «71 grader nord». Foto: Haakon Nordvik/VG

Iman Meskini (21) tilbake på TV-skjermen i «71 grader nord»

RAMPELYS 2018-08-19T08:14:31Z

«Skam»-stjernen skal kjempe mot ni andre kjendiser i den knallharde TV-konkurransen. – Målet er å vinne.

Publisert: 19.08.18 10:14

Mandag starter innspillingen av den tiende sesongen av «71 grader nord». Ti kjendiser er klare for å kjempe om å bli Norges tøffeste, og den yngste av dem kommer nesten rett fra Forsvaret–Iman Meskini.

–At man ikke får den luksusen man er vant med, den har jeg kjent på. Jeg tenker at det verste for meg blir ikke å sove i telt eller gå på do i skogen, sier hun til VG.

21-åringen forteller at hun er en adrenalinjunkie og ikke er redd for en utfordring. Hun er heller ikke redd for konkurranse.

– Målet er å vinne. Så får man håpe på det beste, sier hun.

Undervurderer ingen

På startstreken står også tidligere fotballspiller Mini Jakobsen, skuespiller Mia Gundersen, sportsjournalist Guro Fostervold, langrennsløper Thomas Alsgaard, komiker Yousef Hadaoui, radiovert Niklas Baarli, TV-personlighet Ola-Conny Wallgren, snowboarder Silje Norendal og influenser Vita Mashadi.

Meskini vil ikke peke ut noen av de andre deltagerne som sin største konkurrent, men velger å vurdere på alle lik linje.

– Er det en ting jeg har lært er det å ikke undervurdere noen basert på førsteinntrykk. Folk har en tendens til å overraske!

Tror seerne blir overrasket

Selv tror hun at TV-seerne kommer til å la seg overraske over at hun har sagt ja til å være med. Hun forteller at hun tidligere har blitt spurt om å være med i ulike reality-programmer, men at «71 grader nord» har vært det som har passet best.

– Jeg tenker det er kult at folk for bli kjent med hvem jeg er som person, og ikke bare som «Sana». Det er gøy, sier hun.

Meskini er klar for å ta steget tilbake i rampelyset etter et år med førstegangstjeneste. Høsten blir fylt opp med flere prosjekter i tillegg til «71 grader nord». Hun holder blant annet på med kleskolleksjonen «Just Speak Clothing», i tillegg til at hun skal tilbake på skolebenken for sitt andre år med Midtøsten-studier.

– Det blir gøy. Nå har jeg hatt et år hvor jeg har fokusert på meg selv og hatt en pause. Det blir kult å komme tilbake, forteller hun.