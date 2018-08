PÅ FOTBALLKAMP: John Arne Riise og Daniel Craig på fotballkamp forrige uke. Foto: John Arne Riise

John Arne Riise på fotballkamp med Daniel Craig: – Jeg er som Bond, liker fart, spenning og fine damer

Publisert: 02.08.18 20:38 Oppdatert: 02.08.18 22:07

– Hadde aldri trodd jeg skulle sitte side om side med James Bond, sier John Arne Riise (37), som er stor fan av Bond-helten Daniel Craig (50).

John Arne Riise lot seg imponere da han møtte Daniel Craig i New York.

For mens Daniel Craig er en stor Liverpool- fan, er Riise selv fan av James Bond, og spesielt med Daniel Craig i rollen.

Utrolig

– Fotballen har gitt meg utrolig mange sterke og morsomme opplevelser. Jeg har reist og møtt så utrolig mange interessante mennesker, og helgens møte ble et høydepunkt. Hvis noe hadde fortalt unge Riise at all fotballtreningen skulle føre til at han en vakker dag skulle sitte side om side med sin barndomshelt James Bond, ville jeg sagt de køddet, sier John Arne Riise til VG.

Kampen mellom Manchester City og Liverpool var en treningskamp i forbindelse med begge lagenes oppkjøring til sesongstarten i USA.

John Arne Riise har en stor stjerne i Liverpool etter at han spilte for klubben imellom 2001–2008. Han var blant annet med på å vinne Champions League-tittelen i 2005 med Liverpool.

Derfor blir Riise fortsatt invitert med på arrangementer rundt klubben.

Riise har alltid vært glad i James Bond, og liker spesielt godt Daniel Craig i rollen som den britiske agenten.

Imponert over Craig

– Jeg liker mye av det samme som karakteren til Ian Fleming. Jeg er som Bond. Liker fart, stil, spenning og pene damer. Og i likhet med Bond så har jeg kapret den vakreste av dem alle, Louise Angelica.

John Arne Riise er gift med Louise Angelica Riise (27) . Paret giftet seg i 2014, og Riise har flere ganger beskrevet henne som sitt livs store kjærlighet.

Riise er også svært imponert over Craigs fotballkunnskaper.

– Han var en utrolig fyr! Hadde masse kunnskap om fotball, teknikk og pasningsspill. Han er en ihuga Liverpool supporter og veldig dedikert.

– Han hadde enormt mye kunnskap om klubben og det var helt utrolig å diskutere scoringer som jeg gjorde for 10 år siden med ham, sier Riise, som hang med Craig under hele kampen.

Venter barn

Fotball og James Bond var ikke de eneste temaene de to kjendisene var innom. Craig, som venter barn med Rachel Weisz (48), snakket også om hva han tenkte om å bli tobarnsfar.

– Han skal bli far for andre gang som 50-åring og det er jo litt spesielt. Vi hadde også en del felles engasjement og Craig har et voldsomt sosialt ansvar utenfor fotballen som er veldig interessant og noe som ikke ofte kommer i avisen.

Hva sa han om den nye James Bond filmen som har arbeidstittel 25?

– Han skrøt voldsomt av Danny Boyle som har regi og røpte litt av handlingen, avslutter Riise.