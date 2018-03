NYOPERERT: Hans Marius Hoff Mittet er klar for en ny runde på Den Nationale Scene etter å ha operert vekk en godartet cyste mandag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hans Marius Hoff Mittet: Opererte bort cyste på størrelse med et egg fra halsen

Rett etter jul begynte halsen til musikalstjernen Hans Marius Hoff MIttet (41) bokstavelig talt å vokse.

Da hadde han akkurat gjennomført en jubelsesong som Javert i «Les Miserables» i Oslo og juleturné med kona, Maria Haukaas Storeng, og var klar for de siste prøvene mot Herborg Kråkevik i «Kristin Lavransdatter» på Den Nationale Scene i Bergen.

– Da måtte jeg bare gå til undersøkelse. Det var veldig ubehagelig og sjenerende. Som å synge med tre fingre presset mot halsen, forteller Hoff Mittet til VG.

Det viste seg å være en cyste, heldigvis godartet, men at den vokste fort og ikke lå på selve stemmebåndene, men klemte mot dem fra utsiden. Ubehaget ble forsterket ved at cysten også ble synlig som en bul på halsen.

– Ble du redd?

– Det er klart man tenker sitt med kone og barn... Men Haukeland sykehus har vært absolutt fantastiske hele veien, og gått gjennom hele prosessen med meg. Det er også de som har funnet en tid for operasjon midt i mitt travle program - hvis ikke, risikerte jeg å vente et helt år til. Det eneste jeg virkelig var redd for var når de under operasjonen skulle føre en slange ned i halsen, for da visste jeg at den slangen skulle forbi stemmebåndene, sier han.

Hans Marius Hoff Mittet forteller at han prøvde stemmen så fort han våknet etter operasjonen.

– Sikkert til sjenanse for de andre som lå på rommet, humrer han.

– Men jeg tror ikke at den har forringet stemmen, det var mest ubehaget som gjorde cysten sjenerende, sier han.

Det var Hans Marius Hoff Mittet selv som postet post-operasjonsbildet fra Haukeland sykehus, der han hadde et fullt kvinnelig team - fra anstesilege via kirurg til sykepleiere, et team han ikke får fullrost nok.

Ikke så rart den sjenerte, kanskje. Cysten var på størrelse med et egg.

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte størrelsen, og det første legene ville vise meg da jeg våknet, var cysten. Men den hadde jeg ikke et veldig stort behov for å se, sier han.

«Kristin Lavransdatter har» - som store deler av resten av landet - påskefri akkurat nå, derfor passet det med operasjon, ettersom han etter oppdraget i Bergen går i gang med prøver på sommerens «Peer Gynt» på Akershus festning.

– Legene sa at jeg ikke burde gå på jobb før 14 dager etter operasjonen, men det går rett og slett ikke. Jeg har sju, sier Hoff Mittet med klar adresse til at han må på scenen igjen den 3. april.

Han forteller at det har vært mye sykdom på teateret i vinter. Også han selv har vært rammet.

– Jeg fikk både bihulebetennelse og influensa. To kvelder måtte jeg kaste inn håndkleet med feber. Det har aldri skjedd meg før.

