«Mini Me» hasteinnlagt på sykehus

«Austin Powers»-stjernen Verne Troyer (49) ble hentet i sitt eget hjem.

Verne Troyer, best kjent som «Mini Me» i «Austin Powers»-filmene, ble mandag kveld i all hast fraktet til sykehus, skriver flere amerikanske medier, deriblant People. Ifølge nettstedet ble ambulansepersonell ble tilkalt til huset hans klokka 20.34 amerikansk tid.

Ifølge TMZ var Troyer kraftig beruset - og opprørt - da han ble hentet av ambulansen. Like etter ble han lagt inn på sykehuset etter mistanke om alkoholforgiftning.

Og på skuespillerens offisielle Instagramkonto oppfordrer nå mennesker rundt ham å gi ham noen tanker.

– Vi ber dere om å ha Verne i deres tanker og bønner. Han får den beste tenkbare pleie og hviler ut. Støtten fra familie og fans rundt om i verden settes stor pris på. Vi kommer til å holde dere oppdatert her.

Troyer har tidligere fortalt åpent om sin kamp mot alkoholmisbruk. Og i april i fjor ble han lagt inn til avvenning.

– Flere av mine fans er bekymret, så jeg vil gjerne oppklare en veldig personlig sak. Jeg har slåss mot alkoholavhengighet, og mens det ikke alltid har vært en enkel kamp, er jeg villig til å fortsette å slåss dag etter dag, uttalte han til People etter innleggelsen.

For drøye tre år siden ble han også innlagt på sykehus etter å ha fått et anfall under et møte med fans i Texas. Episoden fant sted under en «meet and greet» på Heart of Texas Comic Con.

Etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset, tok han til Twitter for å berolige fansen.

– Dere har sikkert hørt nyheten om at jeg ble fraktet til sykehuset. Jeg vil bare fortelle at jeg har det bra. Jeg var der noen timer og tok noen tester. Nå er jeg på hotellet, og planen er at jeg skal komme å møte dere i morgen, skrev han den gang.

