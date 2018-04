Gravid: Sangerinnen Helene Bøksle venter barn igjen. Her er hun sammen med sin eldste sønn, Emil- Anker. Foto: Aina Hagen, Privat

Helene Bøksle gravid igjen

Helene Bøksle (37) og ektemannen Espen Tjersland venter barn.

Sangerinnen Helene Bøksle venter sitt andre barn med ektemannen Espen Tjersland. Paret har fra før sønnen Emil-Anker på fire år.

– Jeg gleder meg veldig til å bli mor andre gang, sier Bøksle til VG.

Hun forteller at det har vært et travelt svangerskap så langt.

– Nå ser jeg frem til å ta det litt mer ro fremover, forteller Helene, som har termin i juli.

Helene har selv lagt ut bilde av sin gravide mage på Instagram, der hun skriver følgende:

– 28 uker på vei- og masse spennende å se frem til.

Helene fødte sitt første barn rett før hun deltok i NRK- programmet «Stjernekamp» i 2013.

Mandalskvinnen er også bonusmamma for ektemannens to barn fra et tidligere forhold.

Paret giftet seg i 2012, og Bøksle uttalte følgende til VG den gang:

– Det føles veldig riktig og veldig bra nå! Dagen var fantastisk fra begynnelse til slutt, et virkelig drømmebryllup.

