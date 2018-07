PÅ DØRA: Politiet oppsøkte flere adresser for å finne Youtube-profilen og stoppe sendingen hans. Bildet er tatt på den første adressen de besøkte. Foto: Helge Mikalsen / VG

Politiet avbrøt livesendingen til omstridt Youtube-profil

Publisert: 13.07.18 12:06 Oppdatert: 13.07.18 12:16

RAMPELYS 2018-07-13T10:06:35Z

Den omstridte Youtuberen Benjamin «Tappelino» Falmark Foss er anmeldt for grove trusler. Selv nekter han for anklagene, og reagerer på at fire politibetjenter dukket opp på døra hans etter midnatt.

Sent tirsdag kveld anmeldte Mia Landsem (21) den norske Youtube -profilen Benjamin Falmark Foss (20) for grove trusler.

Foss kaller seg Tappelino på YouTube.

Landsem er kjent for å ha hjulpet håndballspilleren Nora Mørk med å identifisere mennene som spredte nakenbilder av henne. Foss er på sin side kjent for såkalte «exposed»-videoer, der han har kommet med krass kritikk av - i hovedsak - andre i det norske Youtube-miljøet.

I januar ble Foss dømt for æreskrenkelser i Oslo tingrett , og måtte betale Youtuber og Farmen Kjendis-deltager Dennis Vareide 140.000 kroner i oppreisning og saksomkostninger.

Videoene på Foss’ kanal har typisk et sted mellom 30- og 200.000 visninger.

Tirsdagens anmeldelse for trusler knytter seg blant annet til en da pågående livesending Foss hadde på Youtube-kanalen sin.

Mens Landsem satt i avhør på politihuset på Grønland tirsdag kveld, rykket politiet ut med to patruljebiler og til sammen fire betjenter.

«Vår kjære Mia Landsem-sak»

Rett etter midnatt oppsøkte politiet en adresse der Foss har vært registrert tidligere, men ikke lenger er bosatt.

Direktesendingen pågikk på dette tidspunktet fortsatt. VG har sett sendingen. I bakgrunnen kan man på et tidspunkt høre Foss’ samboer rope at han får en telefon, og han forsvinner fra skjermen et øyeblikk.

– Det er litt syke greier som skjer her. Det kan se ut som at det er relatert til vår kjære Mia Landsem-sak. Jeg må avslutte streamen inntil videre. Så kommer jeg eventuelt tilbake. Tusen takk for at dere så på folkens. Nuss nuss, sier Foss som nettopp har fått vite at politiet er på vei, og avbryter streamen.

Mørk-bilder i forum

Politiet har ikke ønsket å kommentere hverken etterforskningen av anmeldelsen, eller bakgrunnen for at de sendte fire betjenter på leting etter Foss tirsdag kveld.

Imidlertid opplyser begge parter til VG at Youtube-profilen fikk pålegg om å avslutte livesendingen og holde seg unna aktivitet på nettet de påfølgende 24 timene.

Bakgrunnen for de påståtte truslene er en henvendelse fra Mia Landsem til Falmark Foss, der Landsem blant annet ber ham fjerne nakenbilder av Nora Mørk som skal ha blitt spredd i et forum som han administrerer.

Den eskalerende konflikten mellom de to er delvis dokumentert av begge parter. Foss’ har publisert deler av kommunikasjonen deres for sine følgere i forskjellige kanaler, deriblant Facebook og en chattegruppe.

Ringte familie

Landsem anklager Foss for å bruke følgerne sine til å trakassere henne og andre. Hun anslår at minst et par hundre forskjellige individer har sendt henne meldinger de siste døgnene.

Under intervjuet med VG ble Landsem ringt opp flere ganger fra skjult nummer, samtidig som meldingene strømmet inn på Facebook og Instagram.

Tirsdag ble et opptak av en telefonsamtale med en eldre slektning av Landsem publisert i flere kanaler. Vedkommende fremstår som forvirret av oppringningen fra skjult nummer, og spørres ut om hva han synes om Landsem og Foss til latter fra flere personer i bakgrunnen.

– De har også ringt jobben min for å si at jeg truer og trakasserer barn. Hvis jeg blir drapstruet og trakassert, så blir jeg selvfølgelig litt småfrekk tilbake, sier Landsem.

Hun anslår at en stor del av de som har sendt henne hets har vært mindreårige, og har truet med å anmelde flere av dem. VG har dokumentasjon på at det dreier seg om barn under 18 år.

– Naturlig

– Det har eskalert til et nivå som nesten er utrolig. Kall meg en mannssjåvinist og en gris, men ikke anmeld meg på falskt grunnlag, sier Foss til VG.

Han sier at noen av følgernes reaksjoner har vært ekstreme, men at det er forståelig, ettersom Landsem skal ha angrepet alle medlemmene i Facebook-gruppen hans på grunn av noe av innholdet i den:

– Jeg kan liksom ikke si noe annet enn at jeg synes reaksjonene deres er naturlige. De føler seg angrepet.

Youtube-profilen sier han synes det er kjipt at konflikten rammer utenforstående, men synes ikke opptaket av Landsems slektning er så ille.

– Det gikk jo egentlig ikke på bekostning av ham. Den var ikke noe fæl eller noe slem, det var bare noen som satt og moret seg på Mias bekostning, sier han.

Foss reagerer på at politiet troppet opp på døra hans, og mener de ikke har klart å peke på noen faktiske lovbrudd når han har etterspurt dette. Han håper han ikke holdes ansvarlig for eventuelle overtramp begått av følgerne.

– Det hadde i så fall vært veldig urettferdig. Blir jeg straffet for dette, blir jeg straffet som en martyr, sier han.

Landsem er på sin side fornøyd med politiets håndtering av saken så langt.

– De tok meg veldig på alvor. Han kan ikke sitte og gjemme seg bak den lille hæren sin lenger, sier hun.

Foss opplyser at han er innkalt til avhør av politiet på mandag, og at han er bedt om å ikke publisere innhold om Landsem før avhøret har funnet sted.