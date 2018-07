Etterforskes for ytterligere tre overgrep

YTTERLIGERE ANKLAGER: Kevin Spacey fotografert under The Tony Awards i New York 11. juni i fjor. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Mer trøbbel for Kevin Spacey (58).

Den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey etterforskes for ytterligere tre seksuelle overgrep i England, skriver det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.com .

Opplysningene er blitt bekreftet overfor filmbransjetidsskriftet Variety , som skriver at Spacey, ikke minst er kjent for å spille den amerikanske presidenten i TV-serien «House Of Cards», nå etterforskes for i alt seks overgrep i England.

Skuespilleren arbeidet ved teateret Old Vic i London fra 2003 til 2013. Den eldste av de nye anklagene mot ham skal imidlertid stamme fra så langt tilbake som i 1996.

Ari Behn: – Tok meg på ballene

Det var i slutten av oktober i fjor at skuespilleren Anthony Rapp var den første som beskyldte Spacey for trakassering . Rapp hevdet at Spacey hadde gjort seksuelle tilnærmelser overfor ham i 1986, da Rapp var 14 år gammel.

Lignende anklager begynte straks å hagle mot skuespilleren. En intern undersøkelse ved The Old Vic avslørte at hele 20 personer mente at Spacey hadde opptrådt upassende overfor dem i sin tid ved teateret. Skuespilleren Tony Montana hevdet på sin side at Spacey hadde forgrepet seg på ham i 2003.

Journalisten Heather Unruh hevdet at Spacey hadde overfalt sønnen hennes. Åtte personer som hadde arbeidet med «House Of Cards», hovedsakelig unge menn, anklaget ham for å ha skapt et «giftig arbeidsmiljø» i produksjonen , «via et mønster av seksuell trakassering».

Spaceys motspiller i «De mistenkte» fra 1995, Gabriel Byrne, hevdet at produksjonen hadde blitt forsinket i flere dager på grunn av Spaceys upassende tilnærmelser overfor en yngre skuespiller i filmen.

På P4 i Norge hevdet Ari Behn at Spacey hadde «tatt ham på ballene» på en fest etter Nobelkonserten i 2007 .

– En klåfingret fyr

Denne uken ble skuespilleren Guy Pearce, som spilte mot Spacey i «L.A. konfidensielt » (1997), intervjuet av den australske talkshowverten Andrew Denton. På spørsmål om hva han tenkte på når han hørte navnet «Kevin Spacey», svarte han :

– Han er en «handsy» [klåfingret – journ. komm.] fyr … Jeg hadde det litt vanskelig sammen med Kevin. Heldigvis var jeg 29, og ikke 14, uttalte Pearce, i det som er blitt tolket som et hint til Rapps anklager.

Spacey mistet jobben i «House Of Cards» bare dager etter at anklagene mot ham nådde offentligheten. Netflix stoppet også en film om Gore Vidal, der Spacey spilte hovedrollen som den kjente forfatteren.

En ny film med Spacey i en av rollene, «Billionaire Boys Club», skal likevel være på trappene i USA 17. juli .