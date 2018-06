MERSMAK: Vegard Harm var fornøyd etter programleder-debuten på VG-Lista fredag. Foto: Frode Hansen

Vegard Harm om VG-Liste debuten: – Håper å komme tilbake neste år

Publisert: 23.06.18 22:45

RAMPELYS 2018-06-23T20:45:09Z

VGTV-profil Vegard Harm debuterte som programleder på VG-Lista fredag kveld. Og opplevelsen ga mersmak.

Det er en sliten Vegard Harm som møter VG etter at lyskasterne på Rådhusplassen er skrudd av. Sammen med P3-profil Christine Dancke har han ledet publikum gjennom den over to lange sendingen.

– Jeg må bare skryte av Christine Dancke. Fy fader så profesjonell hun er, sier han.

– Da jeg gikk ut på scenen, ble jeg egentlig veldig mandig. Jeg pekte sånn hardt mot publikum, sier han og demonstrerer.

– Jeg vet ikke hva jeg følte, det var vel sånn «this is it, Vegard, let’s do this»

Han forteller at sendingen gikk fort unna, og at det hele plutselig var over.

Før sendingen innrømmet han overfor VG at han begynte å bli nervøs.

– Men jeg har ikke fått sånn løs mage som jeg pleier, så det er bra, sa han lattermildt.

Heldigvis ble det ingen løs mange på scenen. Etter endt show er programlederen fornøyd med innsatsen.

Så fornøyd at han ikke legger skjul på at det frister til gjentagelse.

– Jeg håper jeg får muligheten neste år, sier han lurt.

I showet var det også lagt inn en overraskelsesopptreden fra Harm selv. I snekkerbukse mimet han med til Sigrids «Don’t Kill My Vibe» og fikk med hele publikum på allsang så torget dundret.

Underveis dukket det opp en rekke dansere til overraskelse for programlederen selv.

– Det var høydepunktet for meg. At Morten (Hegseth journ. amn.), Markus Bailey og Grunde (Myhrer journ.anm.) kom ut på scenen. Jeg trodde først det var vanlige dansere, jeg så ikke at det var dem, forteller han.

Han synes også det var stas å se artisten Ruben på scenen.

– Jeg elsker Ruben. Nå skal jeg på etterfesten å finne ham, sier han og bryter ut i latter.