FUNK-LEGENDER: James Brown, soul-gudfaren, opptrer med Rick James, til venstre, og Bootsy Collins på Wiltern Theatre i Los Angeles i 1991.

11 år med arvekaos etter James Browns død

Publisert: 06.02.18 21:25

Ingen - absolutt ingen - av arvingene etter James Brown har mottatt noe som helst, hverken penger, eiendommer eller jordisk gods - hele 11 år etter at soul-gudfaren døde.

James Brown førte et tidvis meget kaotisk og destruktivt liv, men sangeren etterlot seg definitivt et testamente seks år før han døde 25. desember 2006, 73 år gammel, av en lungebetennelse og hjertesvikt.

Browns dødsbo har vært gjenstand for minst tolv-tretten ulike søksmål, det siste ble fremmet i en føderal rett i California så sent som i januar, skriver New York Times.

Fem av Browns barn og fire barnebarn har saksøkt bostyreren som administrerer arveoppgjøret, samt artistens enke, Tommie Rae Hynie, som var sangerens fjerde kone etter Velma Warren, Deidre Jenkins og Adrienne Rodriguez.

I stevningen hevdes det at bostyreren og enken har gjort «avtaler på bakrommet» som blant annet omfatter copyrightinntekter fra sangene Brown skrev.

Utfallet av en annen fersk rettssak ble nylig anket, etter at en rettsinstans fastlo at Brown og Hynie var legalt gift.

Det har også versert flere søksmål, hvor blant annet innholdet i testementet blir bestridt. En person har gjort krav på å bli utnevnt som bostyrer, mens andre har protestert mot å bli fjernet som verger for mindreårige arvinger.

Sønnen til soul-gudfaren og hans siste kone, James Brown II, født i 2001, har også gått rettens vei for å få etablert, blant annet ved DNA-testing, at han er rettsmessig arving.

I alt 12 personer hevdet at de var Browns barn. Den pensjonerte flyvertinnen LaRhonda Petitt, som da var 45 år gammel, fikk farskapet bekreftet i 2007.

– Denne historien er som en miniserie på fjernsyn, bemerker advokaten Jay Cooper, som tidligere har representert Katy Perry, Etta james og Jerry Seinfeld, og er ekspert på arveoppgjør og formueforvaltning.

– Hvem som helst trenger et «kart» for å kunne orientere seg i denne saken, tilføyer Cooper i New York Times.

Det er ingen tvil om at Browns privatliv var en nokså rotete affære som også er utgangspunktet for alle de juridiske flokene etter hans død. Legenden hadde ikke bare problemer med narkotika, han ble også arrestert for flere tilfeller av ulovlig våpenbestittelse og vold.

Sangeren hadde de siste årene lite kontakt med sine seks voksne barn; Terry Brown, Larry Brown, Daryl Brown, Yamma Brown Lumar, Deanna Brown Thomas og Venisha Brown, hvorav flesteparten har kjempet med nebb og klør for å holde enken og artistens siste sønn utenfor testemantet.

Flere av Browns barn og barnebarn har i flere rettsrunder anført at sangerens ustabile livsførsel og stoffproblemer svekket hans evne til å fatte rasjonelle beslutninger når det gjaldt fordelingen av hans formue og bo.

James Brown øremerket i sin siste vilje to millioner dollar, 15,6 millioner kroner, til barnebarnas utdannelse. Alle hans klær og øvrige jordiske gods, med en anslått verdi på to millioner dollar, skulle tilfalle hans seks voksne barn.

Mesteparten av dødsboet skulle imidlertid tilfalle stiftelsen I Feel Good Trust, som Brown etablerte for fattige barn fra Sør-Carolina, hvor han var født, og Georgia, hvor han bodde mesteparten av livet.

Fordi Browns siste vilje og testemente ble utformet og undertegnet i august 2000, ett år før sangeren traff sin siste kone, ble ikke Tommie Rae Hynie og sønnen James Brown II nevnt i det hele tatt - det skulle gå hele femten år før Hynie i 2015 fikk en rettslig kjennelse på at hun faktisk var soul-legendens enke.

Hvor mye dødsboet til James Brown virkelig er verdt, har vært gjenstand for adskillig debatt. I tidlige rettsdokumenter ble det antydet at verdien kunne være mindre enn fem millioner dollar, mens andre estimater har operert med opptil hundre millioner dollar.

Ingen bestrider at mesteparten av boet knyttes til låtrettigheter. I det siste søksmålet fra sangerens barn og barnebarn, blir det hevdet at Tommie Rae Hynie solgte rettighetene til fem av Browns mer enn 900 sanger, som var i ferd med å utgå på dato, såkalte opphørsrettigheter, for 1,9 millioner dollar.

– Det finnes ingen vinnere i denne historien, mener Alan Leeds, som i mange år var turnémanager for James Brown.

– Dette ville aldri skjedd med Elvis Presley, bemerker Daryl Brown, den eneste av barna til soul- og funkgiganten som ikke deltar i den siste stevningen og har bestridt innholdet i farens testament.